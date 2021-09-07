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Технологии

“Камаз” представил в Москве первый пассажирский водоробус

ТАСС 40 0

“Камаз” представил в Москве первый пассажирский водоробус

"Камаз" презентовал на выставке Comtrans-2021 в Москве первый пассажирский автобус на водороде - КАМАЗ-6290.

"Конструкторская документация на опытный образец водоробуса разрабатывалась с учетом технических требований, предъявляемых к электробусам, то есть за базу брался электробус КАМАЗ-6282, который поставляется в Москву, - передает пресс-служба компании слова заместителя главного конструктора "Камаза" - главного конструктора по автомобилям Андрея Савинкова.

Испытания опытного образца компания планирует провести на улицах Москвы в 2022 году.

"На данный момент автономная водородная заправочная станция есть только в подмосковной Черноголовке, поэтому испытания водоробуса в другом месте невозможны. Завершатся они ориентировочно в 2023 году", - отметил Савинков.

Он добавил, что в случае создания соответствующей заправочной инфраструктуры и спроса на новый вид экотранспорта со стороны Москвы компания организует финишную сборку водоробусов на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода в столице, где уже собираются электробусы КАМАЗ.

Запас хода водоробуса составляет 250 км, что на 180 км больше, чем у электробуса без топливных элементов. Максимальная скорость движения автомобиля - 80 км/ч.

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