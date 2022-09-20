Калужский областной театр юного зрителя в Бобруйске

С 8 по 10 октября 2022 года в УК «Могилевский областной театр драмы и комедии им.В.И.Дунина-Марцинкевича (г.Бобруйск)» состоятся гастроли ГБУК КО «Калужский областной театр юного зрителя»

Сказка «Иван Царевич и Серый волк», 8 и 9 октября 12:00.

Три брата, по приказу отца-батюшки отправляются на поиски Жар-птицы, которая похитила золотые яблоки из царского сада. Младший брат Иван-царевич с преданным, настоящим другом Серым волком, становится гостем в царствах неведомых, заморских – государя Долмата и султана Фаруха, дивится на чудо – златогривого коня ...

Драма «Пиковая дама», 8 октября 18:00.

Это фантазия, в которой любовная драма переплетается с мистикой, а старинная история, несмотря на строгую классическую форму, обретает невероятно современное звучание. Сюжет вбирает в себя по максимуму боль и терзания, желания и сомнения, зависть и алчность, отчаяние и надежды, среди которых живёт душа человеческая.

Военная драма «Весенний день 30 апреля», 9 и 10 октября 18:00.

В подвал полуразрушенного берлинского особняка, на первом этаже которого устроился советский госпиталь, проникают немецкие подростки с автоматами и решают взорвать госпиталь противника. Но можно ли пожалеть врага, можно ли быть человечным на войне?