Календарь религиозных праздников

Православный календарь
Двунадесятые переходящие праздники
17.04 – Вход Господень в Иерусалим
2.06 – Вознесение Господне
12.06 – День Святой Троицы
Двунадесятые непереходящие праздники
7.01 – Рождество Христово
19.01 – Крещение Господне
15.02 – Сретение Господне
7.04 – Благовещение Пресвятой Богородицы
19.08 – Преображение Господне
28.08 – Успение Богородицы
21.09 – Рождество Пресвятой Богородицы
27.09 – Воздвижение Креста Господня
4.12 – Введение во храм Пресвятой Богородицы
Великие православные праздники
14.01 – Обрезание Господне
24.04 – Пасха Христова
7.07 – Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи)
12.07 – Святых первоверховных апостолов Петра и Павла
11.09 – Усекновение главы Иоанна Предтечи
14.10 – Покров Пресвятой Богородицы
Многодневные посты
7.03-23.04 – Великий пост
20.06-11.07 – Петров пост
14.08-27.08 – Успенский пост
28.11-6.01 – Рождественский пост
Однодневные посты
18.01 – Крещенский сочельник
11.09 – Усекновение главы Иоанна Предтечи
27.09 – Воздвижение Креста Господня
Дни поминовения усопших
26.02 – Вселенская родительская суббота
19.03 – Суббота 2-й седмицы Великого поста
26.03 – Суббота 3-й седмицы Великого поста
2.04 – Суббота 4-й седмицы Великого поста
3.05 – Радуница
9.05 – Поминовение усопших воинов
11.06 – Вселенская Троицкая родительская суббота
5.11 – Димитриевская родительская суббота
Католические торжества
1.01 – Торжество Пресвятой Богородицы Девы Марии
6.01 – Богоявление Господне. Три Короля
9.01 – Крещение Господне
23.01 – Праздник Божьего Слова
2.02 – Сретение Господне
11.02 – Поминовение Пресвятой Богородицы Девы Марии из Лурда
2.03 – Пепельная среда (начало Великого поста)
19.03 – День святого Иосифа
25.03 – Благовещение
10.04 – Вход Господень в Иерусалим
17.04 – Пасха. Светлое Христово Воскресение
18.04 – Праздник Божьего милосердия
26.05 – Вознесение Господне
30.05 – День святой Жанны д’Арк
31.05 – Посещение Девой Марией Елизаветы
5.06 – Сошествие Духа Святого
12.06 – День Святой Троицы
16.06 – Пресвятое Тело и Кровь Христа
23.06 – Рождество святого Иоанна Крестителя
24.06 – Пресвятое Сердце Иисуса
25.06 – Непорочное Сердце Девы Марии
29.06 – День святых апостолов Петра и Павла
2.07 – Торжество Пресвятой Богоматери Будславской
6.08 – Преображение Господне
15.08 – Успение Пресвятой Девы Марии
8.09 – Рождество Пресвятой Богородицы Девы Марии
14.09 – Воздвижение Святого Креста
29.09 – Праздник святых архангелов
7.10 – Пресвятая Дева Мария Розария
1.11 – День всех святых
2.11 – День поминовения всех усопших
8.12 – День непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
24.12 – Рождественский сочельник
25.12 – Рождество Христово
30.12 – День Святого семейства
Посты и постные дни
2.03-16.04 – Великий пост
27.11-24.12 – Адвент
Еврейские праздники
17.01 – Ту би‑Шват (Новый год деревьев Земли Израиля)
17.03 – Пурим (веселый праздник в память о спасении евреев от злодея Амана)
16.04-23.04 – Песах. Еврейская Пасха, праздник освобождения евреев от рабства
5.05 – День независимости Израиля
19.05 – Лаг ба‑Омер, 33‑й день счета Омера
5.06-06.06 – Шавуот (праздник дарования Торы)
7.08 – Пост 9 ава в память о разрушениях Иерусалимского храма
26.09-27.09 – Рош ха‑Шана: еврейский Новый год, 5783 год от сотворения мира
5.10 – Йом Кипур (День искупления)
10.10-17.10 – Суккот (праздник проживания в шалашах (суккот) в память о 40‑летнем скитании по пустыне)
17.10-18.10 – Симхат Тора (Радость Торы)
19.12-26.12 — Ханука (праздник света и чуда)
Мусульманские праздники
3.02 – Ночь Рагаиб – женитьба родителей Пророка Мухаммада (мир ему)
27.02 – Ночь Мирадж – вознесение Пророка Мухаммада (мир ему) к Аллаху
17.03 – Ночь Бараат – ночь очищения от грехов
2.04 – начало месяца Рамадан
27.04 – Ночь аль‑Кадр – ночь предопределения
2.05 – Ураза‑байрам (Ид аль‑Фитр) – праздник разговения
8.07 – День Арафа – стояние на горе Арафат, пост искупления грехов
9.07 – Праздник жертвоприношения Курбан‑байрам (Ид аль‑Адха)
10.07 – Дни ат‑Ташрик – продолжение праздника жертвоприношения Курбан‑байрам
30.07 – Новый 1444 год по хиджре (Мухаррам)
8.08 – День Ашура – день поминовения пророков и посланников Аллаха (мир им)
7.10 – Мавлид ан‑Наби – день рождения Пророка Мухаммада (мир ему)