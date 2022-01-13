Календарь религиозных праздников

Православный календарь

Двунадесятые переходящие праздники

17.04 – Вход Господень в Иерусалим

2.06 – Вознесение Господне

12.06 – День Святой Троицы

Двунадесятые непереходящие праздники

7.01 – Рождество Христово

19.01 – Крещение Господне

15.02 – Сретение Господне

7.04 – Благовещение Пресвятой Богородицы

19.08 – Преображение Господне

28.08 – Успение Богородицы

21.09 – Рождество Пресвятой Богородицы

27.09 – Воздвижение Креста Господня

4.12 – Введение во храм Пресвятой Богородицы

Великие православные праздники

14.01 – Обрезание Господне

24.04 – Пасха Христова

7.07 – Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи)

12.07 – Святых первоверховных апостолов Петра и Павла

11.09 – Усекновение главы Иоанна Предтечи

14.10 – Покров Пресвятой Богородицы

Многодневные посты

7.03-23.04 – Великий пост

20.06-11.07 – Петров пост

14.08-27.08 – Успенский пост

28.11-6.01 – Рождественский пост

Однодневные посты

18.01 – Крещенский сочельник

11.09 – Усекновение главы Иоанна Предтечи

27.09 – Воздвижение Креста Господня

Дни поминовения усопших

26.02 – Вселенская родительская суббота

19.03 – Суббота 2-й седмицы Великого поста

26.03 – Суббота 3-й седмицы Великого поста

2.04 – Суббота 4-й седмицы Великого поста

3.05 – Радуница

9.05 – Поминовение усопших воинов

11.06 – Вселенская Троицкая родительская суббота

5.11 – Димитриевская родительская суббота

Католические торжества

1.01 – Торжество Пресвятой Богородицы Девы Марии

6.01 – Богоявление Господне. Три Короля

9.01 – Крещение Господне

23.01 – Праздник Божьего Слова

2.02 – Сретение Господне

11.02 – Поминовение Пресвятой Богородицы Девы Марии из Лурда

2.03 – Пепельная среда (начало Великого поста)

19.03 – День святого Иосифа

25.03 – Благовещение

10.04 – Вход Господень в Иерусалим

17.04 – Пасха. Светлое Христово Воскресение

18.04 – Праздник Божьего милосердия

26.05 – Вознесение Господне

30.05 – День святой Жанны д’Арк

31.05 – Посещение Девой Марией Елизаветы

5.06 – Сошествие Духа Святого

12.06 – День Святой Троицы

16.06 – Пресвятое Тело и Кровь Христа

23.06 – Рождество святого Иоанна Крес­тителя

24.06 – Пресвятое Сердце Иисуса

25.06 – Непорочное Сердце Девы Марии

29.06 – День святых апостолов Петра и Павла

2.07 – Торжество Пресвятой Богоматери Будславской

6.08 – Преображение Господне

15.08 – Успение Пресвятой Девы Марии

8.09 – Рождество Пресвятой Богородицы Девы Марии

14.09 – Воздвижение Святого Креста

29.09 – Праздник святых архангелов

7.10 – Пресвятая Дева Мария Розария

1.11 – День всех святых

2.11 – День поминовения всех усопших

8.12 – День непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии

24.12 – Рождественский сочельник

25.12 – Рождество Христово

30.12 – День Святого семейства

Посты и постные дни

2.03-16.04 – Великий пост

27.11-24.12 – Адвент

Еврейские праздники

17.01 – Ту би‑Шват (Новый год деревьев Земли Израиля)

17.03 – Пурим (веселый праздник в память о спасении евреев от злодея Амана)

16.04-23.04 – Песах. Еврейская Пасха, праздник освобождения евреев от рабства

5.05 – День независимости Израиля

19.05 – Лаг ба‑Омер, 33‑й день счета Омера

5.06-06.06 – Шавуот (праздник дарования Торы)

7.08 – Пост 9 ава в память о разрушениях Иерусалимского храма

26.09-27.09 – Рош ха‑Шана: еврейский Новый год, 5783 год от сотворения мира

5.10 – Йом Кипур (День искупления)

10.10-17.10 – Суккот (праздник проживания в шалашах (суккот) в память о 40‑летнем скитании по пустыне)

17.10-18.10 – Симхат Тора (Радость Торы)

19.12-26.12 — Ханука (праздник света и чуда)

Мусульманские праздники

3.02 – Ночь Рагаиб – женитьба родителей Пророка Мухаммада (мир ему)

27.02 – Ночь Мирадж – вознесение Пророка Мухаммада (мир ему) к Аллаху

17.03 – Ночь Бараат – ночь очищения от грехов

2.04 – начало месяца Рамадан

27.04 – Ночь аль‑Кадр – ночь предопределения

2.05 – Ураза‑байрам (Ид аль‑Фитр) – праздник разговения

8.07 – День Арафа – стояние на горе Арафат, пост искупления грехов

9.07 – Праздник жертвоприношения Курбан‑байрам (Ид аль‑Адха)

10.07 – Дни ат‑Ташрик – продолжение праздника жертвоприношения Курбан‑­байрам

30.07 – Новый 1444 год по хиджре (Мухаррам)

8.08 – День Ашура – день поминовения пророков и посланников Аллаха (мир им)

7.10 – Мавлид ан‑Наби – день рождения Пророка Мухаммада (мир ему)