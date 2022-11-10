Вопрос: «Какую доверенность нужно дать другому человеку, чтобы он пригнал из-за границы купленный там автомобиль и растаможил его? Сколько стоит такая доверенность? Я – многодетная мать, положена ли мне льгота?»

Вы можете выдать доверенность лицу на представление Ваших интересов по ­вопросу таможенного оформления куп­ленного на Ваше имя автомобиля и уполномочить лицо перегнать автомобиль любым способом к месту Вашего жительства. Нотариальный тариф за удостове­рение доверенности и составление проекта доверенности: близким родственникам (родителям, детям, суп­ругам, родным братьям и сестрам, внукам, деду, бабке), усыновителям и усыновленным – 48 руб­лей 00 копеек; другим лицам – 80 рублей 00 копеек. Согласно п.п. 3.6 п. 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2013 г. №1145 «Об утверждении нотариальных тарифов за совершение нотариальных действий и оказание услуг правового и технического характера нотариусами и тарифов на услуги технического характера, оказываемые работниками нотариальных архивов», от уплаты нотариального тарифа за удостоверение доверенностей в размере 50 процентов от установленного нотариального тарифа освобождаются лица, которым назначена пенсия в Республике Беларусь, инвалиды I и II групп. Льготы по нотариальному тарифу при удостоверении доверенностей для многодетных матерей не установлены.

Мария Голоцевич,

нотариус Могилевского

нотариального округа.