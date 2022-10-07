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«Каковы требования по уборке и содержанию территории, прилегающей к частному домовладению?»

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«Каковы требования по уборке и содержанию территории, прилегающей к частному домовладению?»

Владимир Усов спрашивает: «Каковы требования по уборке и содержанию территории, прилегающей к частному домовладению?»

Отвечает Сергей Шинкарев, заведующий отделом гигиены УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии»:

– Размеры соответствующих территорий при привлечении граждан для выполнения работ по поддержанию надлежащего санитарного состояния устанавливаются от границы находящегося во владении гражданина земельного участка до тротуара (в случае его отсутствия – до границы проезжей части улицы, дороги), по остальным сторонам земельного участка – не более 10 метров, или половина расстояния разрыва до соседнего земельного участка, но не более 10 метров – это очистка и уборка территорий (подметание покрытий, уборка от случайного мусора, очистка урн от мусора) – по мере необходимости).

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