Каков регламент?

Владимир Юшкевич спрашивает: «Подскажите, пожалуйста, можно ли на рынке из палатки реализовывать кондитерские изделия (печенье, пирожные с кремом, конфеты), не расфасованные в индивидуальную упаковку, т.е. прямо из тары производителя накладывать в пакет? Палатка находится на улице. Водопровода нет».

Отвечает Сергей Шинкарев, заведующий отделом гигиены Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

– Требования к торговым объектам организаций мелкорозничной торговли установлены в главе 8 санитарных норм и правил «Санитарно-­эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.08.2012 г. №132, в том числе: п. 200 – при наличии в торговом объекте организации мелкорозничной торговли одного рабочего места продажа пищевой продукции должна осуществляться только в промышленной упаковке; отпуск хлеба, выпеченных кондитерских и хлебобулочных изделий осуществляется только в упакованном виде; п. 210 – работник (владелец) организации мелкорозничной торговли обязан обеспечить предохранение пищевой продукции от загрязнения.

Вопрос обязательного наличия системы централизованного водоснабжения на объектах мелкорозничной торговли требованиями действующего законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения не регламентирован.