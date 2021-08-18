Каков потенциал религиозного туризма в Бобруйске? Экскурсия по знаковым и сакральным местам города

Религиозный туризм является важным и востребованным направлением в современной туристической индустрии. Памятники истории и архитектуры, культовые сооружения формируют привлекательный образ региона в глазах приезжих гостей. Что касается Бобруйска, религиозный потенциал у него действительно большой. Предлагаем вам в этом убедиться и отправиться в увлекательную экскурсию по знаковым и сакральным местам нашего города, а также узнать, что нового в них появится.

Восстановленные святыни

В Бобруйске находится 11 православных храмов и 1 монастырь. Каждый из этих объектов может быть местом притяжения туристов, поскольку везде есть свои особенности, которые создают привлекательность и интерес для гостей города.

– К сожалению, в период атеизма храмы разрушались. И то, что мы имеем сегодня в Бобруйске, – это во многом восстановленные святыни. Возьмем многострадальный в прошлом Свято-Никольский кафедральный собор, древнейший храм города. Его история вызывает живые эмоции. В советское время он был переоборудован в бассейн, а в 2000-х снова передан православной церкви. Храм возродили, и сегодня этот собор – поистине жемчужина нашего города. Похожая судьба у Свято-Георгиевского храма, называемого в народе Белой церковью, где в прошлом были столовая и библиотека, у Свято-Духова храма, который в советские годы переоборудовали в кинотеатр «Луч». Радует, что эти церкви снова стали центром духовной жизни людей. Это исторический урок для всех нас. И религиозный туризм, как мне кажется, должен быть посвящен именно этой теме, чтобы делать выводы из истории, – убежден иеромонах Андрей (Василюк), руководитель отдела религиозного образования и катехизации Бобруйской епархии.

Отдельно в рамках нашей темы стоит остановиться на женском монастыре в честь Святых жен-мироносиц, который расположен на территории Бобруйской крепости. Эта молодая обитель растет и хорошеет прямо на глазах. На сегодня она способна разместить до 10 паломников, если речь идет о ночевке. В будущем здесь планируется строительство корпусов, что позволит принимать большее количество людей. Если взять однодневные экскурсии по монастырю, то посетители голодными не останутся – здесь их накормят и напоят чаем. Кстати, в скором времени на территории монастыря появится новая большая трапезная. В перспективе в обители может появиться и храм-купель, где люди смогут погружаться в воду и набирать святую воду из артезианского источника – в монастыре есть своя скважина. Это все в проекте, а пока все силы сосредоточены на строительстве уникального собора в честь святого благоверного князя Александра ­Невского.

– Этот храм был взорван в 1935 году. Однажды на месте футбольного поля нашли его фундамент. На этом месте залили новый, а камни старого фундамента вложили в новый. То есть он находится на своем историческом месте. Сегодня наружные отделочные работы на этапе завершения, а внутри, конечно, еще много работы. Здесь будут потолок со сложными архитектурными решениями, как в Свято-Троицкой Александро-­Невской лавре, а также уникальный иконостас. Иконы для него пишутся на холстах. За образец взят старинный иконостас конца XVIII – начала XIX века. Там изумительные лики Господа и Божьей Матери, и эти иконы уже написаны. В процессе создания изображения архангелов Михаила, Гавриила, святителя Николая Чудотворца и святого благоверного князя Александра Невского, – делится подробностями игуменья женского монастыря Параскева (Ельская).

Отметим, что насельники обители стали сотрудничать с Бобруйским краеведческим музеем. В их планах научить проводить экскурсии не только по монастырю, но и по территории бывшей военной цитадели.

С бобруйским акцентом

Практически у всех туристов, которые приезжают в Бобруйск, в программе экскурсий по нашему городу отмечены синагога и еврейский дворик. Ничего удивительного, ведь это наша местная фишка. Гостей здесь любят и ждут в любое время суток. Уже разработана целая система приема посетителей различных национальностей и вероисповеданий. Взять хотя бы прошлогоднюю ситуацию, когда в сентябре 2020-го в Бобруйске «застряли» более 400 евреев-хасидов, направлявшихся в украинский город Умань на празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана). Так как граница с Украиной была закрыта из-за COVID-19, израильские паломники осели на какое-то время здесь и в других городах Беларуси.

– Мы отлично справились с этой ситуацией. Расселили паломников в отели «Турист» и «Амакс», организовали им кошерное питание. Так что у нас есть опыт, как с ними взаимодействовать. Еще до пандемии в наш санаторий имени Ленина также приезжали религиозные израильтяне, и мы тоже организовывали им кошерную еду и доставку продуктов, – рассказывает краевед Олег Красный.

К слову, в будущем планируется строительство кошерной столовой на территории синагоги, а еще такого же кафе в городе. По мнению Олега Красного, Бобруйск может стать местом религиозного паломничества еще потому, что на еврейском кладбище похоронен очень известный раввин – Шмарьягу-Ноах Шнеерсон. Да и вообще отличной базой, для того чтобы, приехав сюда, люди могли съездить и в другие значимые места, расположенные в Беларуси, которые связаны с еврейской культурой и традициями.

Особой популярностью у гостей и жителей нашего города пользуется еврейский дворик – в августе он отметил двухлетие с момента открытия. За это время его посетили несколько тысяч человек. Уникальной особенностью культурного объекта является мини-копия знаменитой на весь мир Стены плача, куда все жела­ющие могут прийти и оставить записки между камнями, излив на бумаге душу Богу. Все записки доставляются прямиком в Иерусалим, на Святую землю. По словам раввина Бобруйска Шауля Хабабо, за месяц здесь насчитали около 700 посланий Всевышнему, и буквально на днях все они полетели в Израиль. В перспективе в еврейском дворике появится много новшеств. К примеру, здесь планируется обновить картины, которые украшают стены. Возле каждой иллюстрации будут установлены датчики движения. Подходя к ним, посетитель дворика сможет слышать еврейскую музыку и голос, рассказывающий о картине. Кроме того, в ближайшее время во дворике предполагается установка памятного знака, посвященного еврейским общинам в Беларуси – прошлым и настоящим. Называться он будет «От смерти к жизни». Сейчас мемориал в процессе доработки и согласования.

– Мы надеемся, что это сможет привлечь еще больше гостей в наш город, в место, где похоронены чьи-то предки. Все это будит чувство малой родины в душе. Основной поток туристов у нас сегодня из Москвы, Питера и Минска. И все маршруты пролегают через синагогу и еврейский дворик. Акцент мы делаем на истории и традициях, которые сохраняются и развиваются, – говорит раввин Шауль Хабабо.

Живая история

Костел Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии – единственный католический храм в Бобруйске. Построен в начале XX века в неоготическом стиле. В 1935 году церковь была закрыта, здание использовалось в хозяйственных целях. В 1958 году фасад храма был частично разрушен, а остальную часть церкви вмуровали в построенное административное здание. В такой архитектурной комбинации храм существует и поныне. В 1989 году было принято решение о возвращении храма католическому приходу. После реставрации в церкви возобновились богослужения. Административное здание, которое было пристроено к храму, передано в собственность города, сейчас решается вопрос о возможном снесении пристройки и реконструкции фасадной части костела.

– Здесь сохранились архитектурные элементы, свойственные неоготическому стилю. И их можно наглядно изучать, например, те же контрфорсы – вертикальные конструкции. И это может быть интересно для тех, кто интересуется сакральной архитектурой, и всех, кто посещает Бобруйск. Большое значение имеет, конечно, и религиозная составляющая, – подчеркнул ксендз Константин Карако.