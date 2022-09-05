Какой запас нефти хранят белорусские недра и каково ее качество, рассказала эксперт

Какой запас нефти хранят белорусские недра и какое ее качество, рассказала начальник центра обработки, исследования и хранения керна БелНИПИнефть производственного объединения "Белоруснефть" Анна Ерошенко в эфире телеканала СТВ.

"Наши начальные геологические запасы составляют около 500 млн т, а остаточные извлекаемые - 50 млн т. Для нашей нефтегазоносной провинции это неплохой средний результат", - сказала Анна Ерошенко.

Сейчас поиск и разведка ведутся в Гомельской области - Хойникском, Лоевском и Брагинском районах. Уже открыто 94 нефтяных и газовых месторождений.

По словам эксперта, основные драйверы поиска - поисково-разведочное бурение и сейсморазведочные работы. "Используются новые технологии, которые и позволяют нам успешно осуществлять поиск нефти в самых, казалось бы, неожиданных районах, на которые раньше никто и не рассчитывал даже", - заметила она.

Что касается качества белорусской нефти, эксперт отметила, что в основном она легкая. "Около 60% относится к легкой нефти, а все остальное - к средней. А всего лишь 5% - это тяжелая битуминозная нефть", - уточнила Анна Ерошенко.

Начальник центра также рассказала, как ученые упрощают добычу белорусской нефти. Существует масса технологий: цифровые технологии, довольно мощная лабораторно-приборная база, позволяющая проводить лабораторные исследования нефти, горных пород. Это помогает понять нефтяникам, где нефть залегает и какого она качества. "То есть нужно меньше затрат, чтобы определить, где нефть, какого она качества и какое ее количество. И наша лабораторно-приборная база, не побоюсь этого слова, не уступает той, которая есть в ведущих институтах Европы", - подчеркнула она.