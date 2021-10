Какой сегодня праздник: 5 октября 2021 года

Сегодня вторник 5 октября 2021 года. 278-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остаётся 87 дней.

Восход Солнца: 07:19, Астрономический полдень: 12:58, Заход Солнца: 18:37 Длина дня: 11:18, Длина ночи: 12:42.

По церковному календарю 5 октября отмечают именины

Александр, Андрей, Вениамин, Кузьма, Макар, Николай, Пётр, Фёдор.

Какие праздники отмечают 5 октября

Сегодня отмечается Всемирный день учителей и День напутствий улетающим птицам.

Церковные:

Сегодня православные христиане отмечают праздник иконы Божией Матери «Услышательница» и Собор Тульских святых.

Кроме того, верующие чтут память пророка Ионы, священномученика Фоки Синопского, святых Феофана и Феодора, блаженной Параскевы Дивеевской, преподобного Макария, священномучеников Феодосия и Вениамина.

Этот день в истории

В 1762 году на сцене впервые была показана опера «Орфей и Эвридика» немецкого композитора Кристофа Глюка.

В 1925 году издана первая книга американского писателя Эрнеста Хемингуэя. Произведение получило название «В наше время».

В 1929 году в Советском Союзе впервые продемонстрировали звуковое кино.

В 1962 году легендарная группа The Beatles начала путь к мировой славе. Вышел первый сингл коллектива - Love Me Do.

Кто из знаменитостей родился в этот день

В 1713 году родился французский философ и энциклопедист Дени Дидро.

В 1943 году родилась советская актриса Инна Чурикова, известная по ролям в фильмах «Морозко», «Курьер», «Неуловимые мстители».

В 1944 году родился советский актёр Александр Михайлов, снявшийся в главной роли в фильме «Любовь и голуби».

В 1965 году родился выдающийся канадский хоккеист Марио Лемьё - олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли.

В 1975 году родилась британская актриса Кейт Уинслет, сыгравшая Роуз в фильме «Титаник».

В 1976 году родился Рамзан Кадыров - глава Чеченской Республики.

Народные приметы

Славяне называли этот день «листопадным» и посвящали его осине. Колья из этого дерева было принято ставить вокруг дома, чтобы в него не попала «нечистая сила».

Согласно приметам, 5 октября нельзя есть рыбу.

Считалось, что наличие листьев на берёзах свидетельствует о том, что наступления зимы придётся ждать ещё долго.

Лунный календарь

Сегодня 29-е лунные сутки. Фаза «Убывающая Луна» продолжает быть актуальной. То же самое касается и нахождения естественного спутника Земли в знаке зодиака Дева.

Восход ночного светила ожидается в 04:36, а закат - в 18:05.

В лунном календаре 5 октября обозначено как неблагоприятный день.

Сегодня возможно ухудшение состояния здоровья и начало депрессии. Не исключено и обострение хронических недугов.

В этот период высок риск получить травму и стать жертвой обмана.

