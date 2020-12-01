Какой прирост за сутки? Сколько пациентов выздоровели? — Минздрав обновил ежедневную статистику по COVID-19

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 572 пациента с COVID-19, выписаны - 893 пациента.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 138 тыс. 219 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 115 тыс. 587 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 166 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 9 тыс. 561 тест. Всего в стране проведено 3 млн. 279 тыс. 137 тестов.

Об этом сообщает телеграм-канал «Официальный Минздрав».