Какой прирост за сутки? Сколько пациентов выздоровели? — Минздрав обновил ежедневную статистику по COVID-19
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За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 572 пациента с COVID-19, выписаны - 893 пациента.
Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 138 тыс. 219 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 115 тыс. 587 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 166 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 9 тыс. 561 тест. Всего в стране проведено 3 млн. 279 тыс. 137 тестов.
Об этом сообщает телеграм-канал «Официальный Минздрав».
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