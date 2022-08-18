Какой будет погода в пятницу и субботу
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В пятницу, 19 августа, будет преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +14 до +20 °С, днем от +26 до +32 °С.
В субботу, 20 августа, будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем местами по востоку страны пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. Ветер восточный, юго-восточный 5–10 метров в секунду, при грозах порывы будут достигать 14 метров в секунду. Ночью прогнозируется от +13 до +19 °С, днем от +24 до +31 °С.
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