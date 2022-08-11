Какой будет погода в конце рабочей недели
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В пятницу, 12 августа, также будет преимущественно без осадков, лишь местами по югу страны прогнозируют кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, при грозах порывы усилятся до 14 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью +8 – +15 °С, по югу – до +17 °С, максимальная температура днем +24 – +31 °С.
В субботу, 13 августа, местами, а по Брестской и Гомельской областям на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер восточный 4-9 метров в секунду, при грозах – до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +13 – +20 °С, по северу – +11 – +12 °С, днем – +24 – +31 °С.
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