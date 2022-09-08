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Погода

Какой будет погода в конце недели

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Какой будет погода в конце недели

В пятницу, 9 сентября, переменная облачность. Преимущественно без осадков, только днем по крайнему юго-западу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный, 4–9 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1…+6 °С, по юго-западу +7…+9 °С, местами заморозки до -3 °С, а днем синоптики обещают 14–20 градусов со знаком плюс.

В субботу, 10 сентября, ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. В ночные часы местами по юго-западу, утром и днем преимущественно по южной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный, 4–9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. Ночью будет +1…+8 °С, местами заморозки до -3 °С, по юго-западу +9...+13 °С, а днем прогнозируется 12–18 градусов тепла, местами воздух прогреется до 20 градусов.

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