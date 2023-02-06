Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Погода

Какой будет погода на этой неделе

5 0

Какой будет погода на этой неделе

7 февраля (вторник): облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем местами кратковременный снег. Вероятность осадков в Могилеве ночью и утром 80-90%, днем  - 5-10%.На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный с переходом на восточный 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью по области -2_-7°С, при прояснениях -8_-12°С; в Могилеве -3_-5°С.
Днем 0_-5°С и -2_-4°С соответственно.

8 февраля (среда): облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, слабая изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый 3-8 м/с.
Ночью -7_-12°С, при прояснениях до -17°С.
Днем -4_+1°С.

9 февраля (четверг): облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами по югу слабый туман, слабая изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с.
Ночью -6_-11°С, при прояснениях до -13°С.
Днем -4_+1°С.

10 февраля (пятница): ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные осадки (снег, мокрый снег), слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица.
Ночью -4_-9°С, при прояснениях до -12°С.
Днем 0_-5°С.

11 февраля (суббота): ночью местами, днем на большей части территории кратковременные осадки (снег, мокрый снег). Днем в отдельных районах слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
Ночью -2_-7°С, при прояснениях до -10°С.
Днем -4_+1°С.

12 февраля (воскресенье): ночью на большей части территории, днем местами кратковременные осадки (снег, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица.
Температура воздуха в течение суток -1_-6°С, ночью при прояснениях до -10°С.

- Прогноз  погоды на неделю уточняется суточными, - напоминают в Могилевоблгидромете.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿