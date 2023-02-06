Какой будет погода на этой неделе

7 февраля (вторник): облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем местами кратковременный снег. Вероятность осадков в Могилеве ночью и утром 80-90%, днем - 5-10%.На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный с переходом на восточный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью по области -2_-7°С, при прояснениях -8_-12°С; в Могилеве -3_-5°С.

Днем 0_-5°С и -2_-4°С соответственно.

8 февраля (среда): облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, слабая изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый 3-8 м/с.

Ночью -7_-12°С, при прояснениях до -17°С.

Днем -4_+1°С.

9 февраля (четверг): облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами по югу слабый туман, слабая изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

Ночью -6_-11°С, при прояснениях до -13°С.

Днем -4_+1°С.

10 февраля (пятница): ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные осадки (снег, мокрый снег), слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ночью -4_-9°С, при прояснениях до -12°С.

Днем 0_-5°С.

11 февраля (суббота): ночью местами, днем на большей части территории кратковременные осадки (снег, мокрый снег). Днем в отдельных районах слабый гололед. На дорогах местами гололедица.

Ночью -2_-7°С, при прояснениях до -10°С.

Днем -4_+1°С.

12 февраля (воскресенье): ночью на большей части территории, днем местами кратковременные осадки (снег, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица.

Температура воздуха в течение суток -1_-6°С, ночью при прояснениях до -10°С.

- Прогноз погоды на неделю уточняется суточными, - напоминают в Могилевоблгидромете.