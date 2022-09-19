Какой будет погода на этой неделе

20 сентября (вторник): облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами небольшие кратковременные дожди. Вероятность осадков в Могилеве днем 60-70%. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью по области +4_+9°С, в Могилеве +8_+10°С.

Днем +11_+16°С и +14_+16°С соответственно.

21 сентября (среда): облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северной четверти 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Ночью +4_+9°С.

Днем +10_+15°С.

22 сентября (четверг): облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный 4-9, днем местами порывы до 14 м/с.

Ночью +4_+9°С.

Днем +9_+14°С.

23-24 сентября (пятница-суббота): ночью местами, днем во многих районах кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Ночью +3_+8°С.

Днем +9_+14°С.

25 сентября (воскресенье): местами кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Ночью +3_+8°С.

Днем +10_+15°С.

Прогноз погоды на неделю уточняется суточными прогнозами погоды