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Погода

Какой будет погода на этой неделе

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Какой будет погода на этой неделе

20 сентября (вторник): облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами небольшие кратковременные дожди. Вероятность осадков в Могилеве днем 60-70%.  Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью по области  +4_+9°С, в Могилеве +8_+10°С.
Днем  +11_+16°С и +14_+16°С соответственно.

21 сентября (среда): облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северной четверти 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.
Ночью +4_+9°С.
Днем +10_+15°С.

22 сентября (четверг): облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный 4-9, днем местами порывы до 14 м/с.
Ночью +4_+9°С.
Днем +9_+14°С.

23-24 сентября (пятница-суббота): ночью местами, днем во многих районах кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман.
Ночью +3_+8°С.
Днем +9_+14°С.

25 сентября (воскресенье): местами кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман.
Ночью +3_+8°С.
Днем +10_+15°С.

Прогноз  погоды на неделю уточняется суточными прогнозами погоды

 

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