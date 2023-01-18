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Погода

Какой будет погода до конца рабочей недели

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Какой будет погода до конца рабочей недели

В четверг, 19 января, будет преобладать облачная погода. Ночью местами, днем на большей части территории республики выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью южный, юго-западный, 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать 14 метров в секунду, в отдельных районах до 15–18 метров в секунду; днем ветер неустойчивый, 3–8 метров в секунду, по юго-востоку местами порывы будут достигать 12 метров в секунду.  Температура воздуха в течение суток составит от -2 до +4 °С, в юго-восточных районах от +5 до +6 °С, днем местами до +8 °С.

В пятницу, 20 января, будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 3–8 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от -6 °С по северу до +3 °С по юго-востоку, днем от -2 до +4 °С, в юго-восточных районах до +6 °С.

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