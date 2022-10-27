Каким бывает ядерное оружие? Военный эксперт рассказал о последствиях его применения

Применение ядерного оружия - это не просто удары противника друг по другу, оно нанесет колоссальный ущерб всему населению той или иной страны. Об этом рассказал начальник цикла кафедры инженерного обеспечения, РХБ защиты и экологии Военной академии Дмитрий Матусевич в проекте "По факту: решения Первого" на YouTube-канале БЕЛТА.

"Ядерное оружие бывает как сверхмалым, так и сверхкрупным. У сверхмалого мощность до одной килотонны в тротиловом эквиваленте, сверхкрупное - свыше одной мегатонны. Стратегическое от тактического отличается мощностью заряда. Тактическое, как правило, до двух килотонн. Естественно, у стратегического уже более крупные мощности", - отметил Дмитрий Матусевич.

Для сравнения, в 1945 году американцы сбросили на Хиросиму атомную бомбу, мощность которой была эквивалентна 13-18 килотоннам тротила. В течение нескольких минут после взрыва 90% людей, находившихся на расстоянии до восьмисот метров от эпицентра, погибли. Их тела обратились в уголь. Количество погибших от непосредственного воздействия взрыва составило от 70 до 80 тыс. человек. К концу 1945 года из-за радиоактивного заражения и других отложенных эффектов взрыва общее количество погибших достигло от 90 до 166 тыс. человек.

Сегодня способов применения ядерного оружия много: воздушные, наземно-воздушные, подводные носители. Но есть ли смысл использовать ядерное оружие для поражения живой силы противника или объектов инфраструктуры? Его мощность значительно превосходит существующее вооружение, но, как показывают события, нанести значительный урон можно и с помощью обычных ракет.

"Применение ядерного оружия - это просто запугивание населения, чтобы посеять хаос и вызвать соответствующие последствия", - подчеркивает офицер. Он напоминает, что в 1945 году США нанесли удар именно по мирным японским городам.

В США еще в середине прошлого века разработали концепцию ограниченной ядерной войны. Однако, по мнению эксперта, ядерная война не может быть ограниченной. Применение атомных бомб вызовет цепную реакцию. "Один кинул палку в другого, тот ему ответил, - образно выразился преподаватель Военной академии. - Потом подключится второй, третий. По сути, мы можем сами себя уничтожить".

"Сейчас много разговоров про ядерную войну. Но надо понимать, что она нанесет колоссальный ущерб. Это не просто удары противника друг по другу, это колоссальный ущерб для всего населения. Об использовании ядерного оружия речи вообще не должно вестись. Применять данные боеприпасы - это не выход из положения", - убежден Дмитрий Матусевич.

Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.