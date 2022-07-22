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Каким был Бобруйск в 1988 году. Каким он стал

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Каким был Бобруйск в 1988 году. Каким он стал

Город на Березине перешагнул 635-летний рубеж. Крупный индустриальный центр Беларуси и важный транспортный узел. Таким он был на протяжении всего своего существования. А еще – это город туристического притяжения. К нам в руки попался набор открыток от Центрального рекламно-информационного бюро «Турист» 1988 года выпуска. Глядя на открытки из СССР, невольно начали сравнивать, каким был город тогда, а каким он стал сейчас. Некоторые достопримечательности изменили внешний вид минимально, а некоторые места изменились до неузнаваемости. предлагаем и вам сравнить.

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