Каким был Бобруйск в 1988 году. Каким он стал
5 700 0
Город на Березине перешагнул 635-летний рубеж. Крупный индустриальный центр Беларуси и важный транспортный узел. Таким он был на протяжении всего своего существования. А еще – это город туристического притяжения. К нам в руки попался набор открыток от Центрального рекламно-информационного бюро «Турист» 1988 года выпуска. Глядя на открытки из СССР, невольно начали сравнивать, каким был город тогда, а каким он стал сейчас. Некоторые достопримечательности изменили внешний вид минимально, а некоторые места изменились до неузнаваемости. предлагаем и вам сравнить.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Каким был Бобруйск в 1988 году. Каким он стал
-
Страницы истории художественной жизни Бобруйска
-
Жаркое лето 1956 года… Каким оно было в парке культуры и отдыха Бобруйска
-
Гармония ассоциации. Исполнилось 25 лет городскому объединению промышленников и предпринимателей
-
Война 1812 года: памятные места, следы Наполеона в Беларуси и легенда о кладе