Каких продуктов стоит избегать в жару

Летом под воздействием атмосферного тепла организм тратит большую часть энергии на поддержание баланса температуры тела. У человека могут наблюдаться головные боли, тахикардия, жажда, сниженные активность и работоспособность. Когда мы потеем, происходит потеря жидкости – не воды, а сбалансированного кислотно-щелочного состава, который поддерживает наш организм в равновесии. Тем самым повышается нагрузка на почки.

Стремясь поддержать нормальную работу, организм в жаркое время года уменьшает приток крови к ним, особенно при физической нагрузке. Парадокс, что при общем снижении аппетита мы тянемся интуитивно к продуктам и напиткам, которые, как нам кажется, должны утолить жажду и облегчить состояние. А нет, все совсем наоборот выходит.

Газировка, как правило, перегружена сиропом с высоким содержанием фруктозы и кофеином, вредна в любое время, а особенно в жару. Когда вы напрягаетесь на жаре, ваше тело регулирует кровяное давление и сохраняет воду, уменьшая приток крови к почкам. Внезапное и резкое снижение кровотока может привести к острому повреждению почек из-за того, что это уменьшает количество поступающего кислорода. Ситуация еще больше усугубляется при физической нагрузке.

Мороженое тоже небезопасно. Это связано с тем, что организму сложно усваивать холодные продукты и напитки, наоборот, он из-за активной работы начинает изнутри согревать сильнее. Лучше выбирать еду, которая будет одинакова с температурой тела. Еще мороженое в зной может вызвать головную боль из-за высокого контраста температур.

Сладкое (шоколад, торты, пирожные, зефир, сладкие фрукты и т.д.) провоцирует обезвоживание организма. Значительное число влаги уходит на переваривание десертов. Организм, который и так теряет влагу из-за потоотделения, подвергается еще более сильному избытку жидкости, что опасно для здоровья. Еще простые сахара способствуют росту и развитию бактерий, которые могут спровоцировать сильное отравление.

Шашлыки, как и другая жирная и жареная еда, не рекомендуются к упот­реблению в зной. В них волокна, которые требуют длительного и усердного переваривания: затрачивается много энергии, кровь сгущается, из-за чего обмен веществ значительно замедляется, что вызывает тяжесть, дискомфорт, перегрузку в организме.

Специи ведут к повышению температуры тела. Это происходит за счет соединения капсаицина, который есть в составе острых ингредиентов. Поэтому в жару необходимо отказаться от суши с васаби, блюд восточной кухни, горчицы, хрена, черемши, лука, чеснока и, конечно же, красного и черного перца.

Соленое сильно пересушивает слизистую полости рта, вызывает задержку воды и сильную жажду, создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды.

Ешьте много свежих (в идеале – органических) овощей, фруктов и ягод. Не употребляйте жирную и острую пищу. Не переедайте! Из напитков отдайте предпочтение кисломолочным, смузи и простой воде.

Людмила Потапенко, врач по медицинской профилактике Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии.