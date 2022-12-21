Каких кандидатов выбрала Беларусь для полета в космос. В НАН раскрыли подробности

Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков рассказал сегодня журналистам о белорусских кандидатах для полета в космос, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подготовка нашего космонавта к полету - это общенациональный проект. Инициатор этого проекта - глава государства. В Беларуси создана целая космическая отрасль, и наш Президент ее очень поддерживает. Уроженцы Беларуси уже летали в космос, но в качестве российских космонавтов. А сейчас мы пришли к тому, что у нас должен быть свой космонавт. И была дана установка, что первой должна быть девушка", - отметил Владимир Гусаков.

Он рассказал, по каким критериям проводился отбор. "В течение этого года проводился широкий отбор в разных ведомствах, в разных отраслях. В нем приняли участие более 2 тыс. человек. Отобраны девушки подходящего для полета в космос возраста - не моложе 22 и не старше 35 лет. Они прошли очень тщательное обследование по здоровью. Кроме того, девушка-космонавт должна олицетворять Беларусь - нашу красивую и развитую страну. Из этого мы и исходили при отборе", - подчеркнул председатель Президиума НАН.

Шесть белорусских кандидатов для полета в космос уже прибыли в российский Центр подготовки космонавтов. "Там они пройдут очень тщательный отбор по медицинским показателям. В результате должен быть выбран основной претендент на полет и дублер. Дальше им предстоит очень серьезная подготовка, которая завершится осенью следующего года", - уточнил Владимир Гусаков.

Белорусской девушке-космонавту нужно будет выполнить на орбите целую программу научных исследований. "Это исследования в области физиологии, биотехнологий и биопрепаратов, в аграрной сфере, а также апробация разработанных нами приборов и оборудования, работу которых в космосе необходимо изучить. Результаты должны быть весомые", - обратил внимание председатель Президиума НАН.

Ожидается, что белорусская девушка-космонавт и после полета продолжит работать в группе космонавтов в РФ. "Может, еще будут полеты. Словом, надеемся, что у нас будет свой космонавт и не один, за ним будут следующие", - поделился амбициозными планами глава Академии наук.