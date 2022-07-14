Какие выплаты положены молодым специалистам? Комментарий Минтруда

Молодым специалистам, которые пришли на работу по распределению, предусмотрен ряд выплат, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В коммерческих организациях наниматели имеют право самостоятельно на основании локальных правовых актов устанавливать работникам, включая молодых специалистов, любые системы оплаты труда. Они могут определять составляющие зарплаты, в том числе стимулирующие выплаты, и их размеры с учетом финансовых возможностей, специфики и особенностей экономической деятельности организации, результатов труда конкретных работников.

В агропромышленном комплексе молодым специалистам с высшим и средним специальным образованием в течение двух лет со дня заключения с ними трудового договора (контракта) ежемесячно доплачивают 0,46 базовой ставки, устанавливаемой правительством для оплаты труда работников бюджетных организаций (Br96,6). Если работник продолжает трудиться в организации АПК на условиях заключенного контракта по истечении первых двух лет, доплата устанавливается руководителям и специалистам в течение последующих трех лет в размере 0,69 базовой ставки (Br144,9).

В организациях бюджетной сферы меры стимулирования для молодых специалистов устанавливаются на основании решений соответствующих государственных органов. При этом категории молодых специалистов, размеры стимулирующих выплат и основания их установления различны. Например, стимулирующие выплаты для молодых специалистов, которым место работы предоставлено путем распределения (перераспределения), направления на работу (последующего направления на работу) в бюджетные организации, подчиненные Министерству образования, Министерству культуры, составляют от 20% до 45% от оклада. В системе Министерства здравоохранения такие выплаты составляют от 20% до 50% от оклада.

Выпускникам учреждений среднего специального и высшего образования, направленным на работу или для прохождения службы (военной службы) на территорию радиоактивного загрязнения (в зону последующего отселения и в зону с правом на отселение), предусмотрены ежегодные выплаты в размерах от 14,5 до 21,5 базовой величины (Br464 - Br688) в зависимости от срока работы в радиоактивных районах. Эти выплаты компенсационные и осуществляются за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В том числе молодым специалистам предусмотрена единовременная выплата в размере 200 базовых величин (Br6400) (тем, кто заключил контракт на 5 лет после 31 декабря 2012 года на работу в организациях, расположенных в зонах с правом на отселение и последующего отселения) или 300 базовых величин (Br9600) - при заключении второго контракта сроком на 5 лет после 5 лет работы на условиях первого пятилетнего контракта. Также положены надбавки от окладов за счет выделения дополнительных средств и единовременное пособие в размере, определенном с применением коэффициентов к базовой величине (от Br480 до Br2 400).