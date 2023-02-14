«Какие вы еще деньги у меня просите?». Лукашенко предложил новую схему финансирования гостеатров

Государственные театры должны работать по принципу равнодолевого финансирования. Об этом в ходе совещания с правительством заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что во время посещения Национального академического театра им. Янки Купалы в 2021 г. он поручил переформатировать финансирование этого учреждения культуры по принципу: 50 % средств из госбюджета и 50 % собственных средств театра. То есть из бюджета театру предоставят такой же объем средств, сколько они заработали сами, однако до сих пор данное поручение выполнено не было, а в проекте нового указа предлагаемые подходы отличаются от того, что было озвучено ранее.

— Какие вы еще деньги у меня просите? 50 % мы даем театрам дотацию. Тем театрам практически, которые в 2020 г. выступили за уничтожение государства. Что вы сделали для того, чтобы выполнить мое поручение? — спросил А. Лукашенко. — Все выполняли, от министра культуры, председателей гор-, облисполкомов до Кочановой. Все ходили вокруг театра, пришли и говорят: «Денег мало». Что вы просите?

Проект документа, представленный Главе государства, предусматривает распределение в равных долях собственных средств и бюджетных для покрытия затрат театров на зарплату артистов и художественного персонала, организацию премьерных постановок, поездок на гастроли и оплату отчислений и вознаграждений авторам.

Президент отметил, что проект указа предполагает, что все расходы на содержание госимущества театра должны покрываться бюджетными средствами: и коммунальные услуги, и работа рабочих и служащих театров, и приведение в надлежащий вид прилегающей территории, и содержание зданий театров. А. Лукашенко высказался против такой идеи, сказав, что таким образом сотрудники театра не будут переживать за сохранность объектов, которые находятся в их пользовании.

Президент подчеркнул, что на совещании планировалось обсудить возможные улучшения в работе театра, а ему предложили «узаконить этот бардак».