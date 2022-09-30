Какие важные изменениях в ПДД нужно знать водителям и пешеходам

Апрельским указом №145 "О совершенствовании организации дорожного движения" скорректированы правила дорожного движения. Основная часть изменений вступает в силу с 27 октября. Разбираемся вместе с начальником отделения ГУ ГАИ МВД Вероникой Романьковой, на что в обновленном документе водителям и пешеходам следует обратить особое внимание.

Любителям СПМ

Электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, сегвеи и другая техника в документе названа средствами персональной мобильности (СПМ). Для них установлена разрешенная скорость - не выше 25 км/ч. Пользоваться такими устройствами можно будет с 14 лет, хотя это правило не распространяется на жилые и пешеходные зоны. Тем, кто передвигается на СПМ, запрещается находиться в состоянии опьянения, перевозить кого-либо на необорудованных местах для сидения, не держаться за руль. "Эспээмы" не считаются транспортными средствами, но при этом у них должны быть исправные тормоза и руль. Им разрешено ездить по обочинам, вело- и пешеходной дорожке, а при ее отсутствии - по тротуару, не создавая препятствий для пешеходов.

С ветерком

Повышается разрешенная скорость на автомагистралях и дорогах для автомобилей с 110 до 120 км/ч, для автобусов - до 100 км/ч. Обратите внимание! Это касается не всех загородных дорог.

С маячком или без?

Допускается остановка автомобиля сотрудниками органов внутренних дел в темное время суток вне населенных пунктов на спецавтомобилях без включенного маячка. Речь идет о тех случаях, когда правоохранители несут службу по обеспечению проезда транспортных средств, используемых для транспортного обслуживания, сопровождения и обеспечения безопасности должностных лиц, подлежащих государственной охране в соответствии с законодательными актами, общественной безопасности и безопасности дорожного движения в местах проведения массовых мероприятий.

Для вас, "электрички"

Электромобилям разрешат ехать по выделенной для общественного транспорта полосе. Вводится запрет на парковку ТС в местах, оборудованных станциями для зарядки электромобилей. Соответственно, если автомобиль с двигателем внутреннего сгорания или другой электромобиль, который не заряжается, будут стоять на таком месте, это является нарушением, и в данном случае предусмотрена эвакуация транспортного средства.

Понятие "регулировщик"

Скорректировано понятие "регулировщик". К нему в том числе будут приравниваться сотрудники Госпогранкомитета при обеспечении движения организованных транспортных колонн, а также работники дорожно-эксплуатационных служб, дежурных на ж/д переездах и паромных переправах в одежде из световозвращающего материала, с диском с красным сигналом при исполнении ими своих служебных обязанностей.

Осторожно, перекресток!

Отныне при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, подача сигнала световыми указателями поворота не производится. При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с зеленым сигналом светофора, водитель имеет преимущество перед транспортными средствами, движущимися с других направлений.

Предъявить инспектору

В ПДД четко прописано, какие именно документы водитель обязан иметь при себе. К ним относятся соответствующее водительское удостоверение, свидетельство о регистрации (технический паспорт, технический талон), а также документы, подтверждающие правомерность установки опознавательного знака "Инвалид" при его наличии на ТС, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства.

Документы о техосмотре возить с собой не обязательно, как, впрочем, и страховку, если она заключена в электронном виде. Вместо прав можно предоставить биометрический документ (идентификационную карту гражданина)

Да будет свет

Четко прописывается период, когда в светлое время суток для обозначения движущегося транспортного средства должны быть включены ближний свет фар или дневные ходовые огни - ежегодно с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября.

Не спешивайтесь

Велосипедистам, согласно новым правилам, можно не спешиваться при пересечении проезжей части дороги. Однако, подъезжая к пересечению с проезжей частью дороги, нужно убедиться в безопасности, заблаговременно снизить скорость движения и пересекать ее со скоростью идущего шагом пешехода. Движение двухколесных по проезжей части вне зависимости от наличия велосипедной дорожки, обочины, тротуара или пешеходной дорожки может осуществляться в зоне с ограничением максимальной скорости движения не далее 1 метра от ее правого края в один ряд.

В жилой и пешеходной зонах, на прилегающей территории ездить на велосипеде разрешается по тротуару, обочине и по проезжей части дороги. При движении по дороге в темное время суток или при ее недостаточной видимости вне населенных пунктов велосипедист должен быть одет в одежду со световозвращающими элементами.

Наш комментарий

Начальник отделения ГУ ГАИ МВД Александр Шевченко:

- Предусмотренные корректировки направлены на приведение отдельных положений Правил дорожного движения в соответствие с требованиями технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Так, упорядочено использование транспортных средств и приспособлений, имеющих в качестве двигателя электрическую силовую установку, созданы условия для более активного использования велосипедов, расширен перечень дорожных знаков и разметки, применение которых сделает более информативными дороги и улицы населенных пунктов. В документе все прописано таким образом, чтобы исключить конфликтные ситуации, которые возникают на основе различного толкования положений Правил дорожного движения участниками дорожного движения, а также сотрудниками ГАИ. Теперь и пешеходы, и водители смогут более единообразно и четко понимать свои права и обязанности на дороге. Расширен также перечень дорожных знаков и разметки, применение которых сделает более информативными наши дороги и улицы. Словом, смысл и цель принятых нововведений - снижение количества ДТП и повышение культуры участников дорожного движения.

БЕЛТА