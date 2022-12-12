Какие штрафы предусмотрены за незаконную вырубку символа Нового года

Бобруйская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает о том, что в соответствии с Лесным кодексом Республики Беларусь осуществлять заготовку новогодних деревьев хвойных пород юридические лица (в том числе юридические лица, ведущие лесное хозяйство) и индивидуальные предприниматели могут на основании лесного билета в пределах предоставленных им участков лесного фонда.

Граждане могут приобрести лесную красавицу на елочных базарах или обратиться в ближайшее лесничество.

За незаконную рубку, либо повреждение до степени прекращения роста или уничтожение древесно-кустарниковой растительности в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах на граждан может быть наложен штраф в размере от 5 до 30 базовых величин, на индивидуальных предпринимателей – от 20 до 200, а на юридических лиц – от 50 до 300. В эксплуатационных лесах лесного фонда за аналогичные правонарушения предусмотрены штрафы до 20 базовых величин для граждан, для индивидуальных предпринимателей от 10 до 150, юридических лиц – от 20 до 200, а за незаконные удаление, изъятие произрастающей за границами населенных пунктов древесно-кустарниковой растительности, не входящей в состав лесного фонда, либо повреждение до степени прекращения роста такой растительности или ее уничтожение на граждан может быть наложен штраф в размере до 20 базовых величин, на индивидуальных предпринимателей – от 5 до 50, а на юридических лиц – до 100. Кроме того, за каждое срубленное новогоднее дерево диаметром у пня до 12 см виновные обязаны будут возместить вред, причиненный окружающей среде, в размере 0,2 базовой величины, в зависимости от места совершения нарушения, а также стоимость самого дерева при невозможности его изъятия – 1 базовую величину.

В период заготовки новогодних деревьев хвойных пород Государственной инспекцией проводятся скоординированные рейдовые мероприятия с подразделениями МВД, Минприроды, Минлесхоза и другими заинтересованными ведомствами и организациями, направленные на предупреждение, выявление и пресечение фактов незаконной рубки. Особое внимание будет уделено местам заготовки, отведенным учреждениями, ведущими лесное хозяйство.

За дополнительной информацией Вы можете обратиться в Бобруйскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: г. Бобруйск, ул. Береговая, д.49а, тел.: 8-0225-72-62-32, или по телефону горячей линии Государственной инспекции: 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00.