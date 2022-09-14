Какие растения приносят пользу людям?

Лекарственные травы — одни из главных лечебных и профилактических средств медицины. Полезные растения применяются и для общего укрепления организма, и при лечении конкретных заболеваний.

Вот наиболее популярные и самые доступные из них:

Шиповник

Его плоды содержат большое количество витаминов: С, группы B, К и Р, а также фруктовые сахара, органические кислоты, дубильные вещества. Шиповник используют для лечения витаминной недостаточности, анемии и общего истощения организма. Препараты с шиповником стимулируют желчеотделение, поэтому рекомендуются при болезнях печени. Мякоть спелых плодов шиповника — натуральное мягкое слабительное средство. Для придания настою из шиповника лучшего вкуса можно добавить к нему немного сахара, а часть плодов перед настаиванием можно слегка поджарить — это придаст напитку приятный ванильный запах и вкус. Пьют по одному стакану настоя дважды в день, перед едой. Детям дозировку уменьшают вдвое.

Ромашка

Народная медицина с давних времен использует целебные качества ромашки — полученные из нее препараты применяют при самых разнообразных заболеваниях. В наше время ромашка применяется и научной медициной, причем показания для применения практически совпадают с традиционной практикой. Настой ромашки назначают внутрь как потогонное, противосудорожное, болеутоляющее, возбуждающее средство, крепящее при поносе и метеоризме, спастических состояниях мышц кишечника.

Алое

Сок из листьев алоэ оказывает противомикробное действие, богат витаминами и ферментами. Сок алоэ, отжатый руками или прессом, применяют местно, как бактерицидное средство при инфекционных заболеваниях, для примочек на раны, а внутрь — как средство против туберкулеза. Также он укрепляет иммунитет, очищает кровь, лечит заболевания нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и мочевыделительной систем, лечит глазные заболевания, нормализует уровень холестерина, ускоряет заживление ран и язв и снимает воспаления с десен.

Мята

В листьях мяты содержится до 3% мятного эфирного масла, главная часть которого — ментол. Ментол входит в состав множества препаратов для лечения болезней сердца и сосудистой системы (например, «Валидола»), заболеваний дыхательных путей, желудка и кишечника, средств от мигрени. Масло мяты, имеющее сильный аромат и освежающий приятный вкус , применяется для ароматизации парфюмерии, лекарственных препаратов, пищевых продуктов, спиртных напитков.

В лечебной практике препараты мяты применяют для полоскания ротовой полости при зубной боли и как средство для снятия кожного зуда. Листья мяты вводят в состав травяных чаев как противотошнотное, желчегонное и антиспазматическое средство. Аналогичным образом применяется настойка мяты.

Хрен

Характерный острый, жгучий вкус и пряный запах, обусловливающие использование хрена и в кулинарной, и в медицинской практике, корню придает горчичное эфирное масло. Кроме того, корень и свежие листья хрена содержат значительное количество аскорбиновой кислоты (витамина С), также в них имеется лизоцим — фермент, разрушающий многие бактерии. В народной практике водный настой и свежевыжатый сок хрена используют как витаминное, мочегонное и отхаркивающее средство. Кашицу из мелко натертого корня хрена применяют как раздражающее средство (заменитель горчичников).

Валериана

В корневище валерианы обнаружены алкалоиды, сахар, некоторые органические кислоты, дубильные вещества. В корнях содержится валериановое эфирное масло — именно оно придает растению большую часть его выдающихся свойств и специфический запах, так обожаемый кошками.

Во врачебной практике валериану применяют как успокаивающее при неврозах и, кроме того, целом ряде внутренних заболеваний — в начальных стадиях гипертонической болезни, нарушениях сердечной деятельности. Препараты валерианы оказывают фитонцидное действие, убивая некоторые патогенные микроорганизмы.

Шалфей

Листья шалфея, содержащие дубильные вещества, эфирные масла и витамин В, применяют как противовоспалительное и дезинфицирующее средство для остановки кровотечений. Применение шалфея в медицине очень разнообразно — отвар шалфейных листьев назначают при болезнях желудка и желчного пузыря, гепатитах, для укрепления нервной системы, местно — при алопеции (выпадении волос) и для полоскания ротовой полости при приступах зубной боли.

Полынь

Лекарственная слава полыни относится к глубокой древности. В травниках XVII века полынь рекомендуют для лечения опухолей и гнойных ран. А Ибн-Сина (Авиценна) считал, что полынь предохраняет путешественников от морской болезни. Беловато-серо-войлочная трава полыни (такой вид ей придают множество мельчайших волосков, покрывающих стебель и листья) растет везде — ее можно найти на пустырях, вдоль насыпей железных дорог и автодорог, в огородах с большим количеством сорняков и прямо возле жилья. Практики народной медицины считают, что препараты полыни укрепляют кишечник и желудок, возбуждают аппетит. Официальная медицина подтверждает это мнение.

Эхинацея

Современное применение эхинацеи основывается на присущих растению противомикробных свойствах и его способности укреплять иммунную систему, стимулируя организм вырабатывать большее количество лейкоцитов и интерферона — белка, убивающего вирусы.

Показания к применению эхинацеи многочисленны и разнообразны: респираторные заболевания, бронхиты, синуситы, герпес, заболевания мочеполовой системы, желудочка и кишечника, отиты, заболевания опорно-двигательного аппарата, вирусные и бактериальные инфекции, хроническая усталость.

Стандартизированные препараты эхинацеи выпускаются в виде таблеток, капсул, спиртовых настоек, а в народной медицине применяют отвар из высушенных цветков: заливают чайную ложку высушенных цветков стаканом кипящей воды.

Боярышник

Из боярышника (собирать его плоды лучше после наступления заморозков) готовят полезное и вкусное варенье, настой плодов — ароматный напиток, неплохой заменитель чая. Плоды боярышника содержат лимонную кислоту, сахар, витамины C и A, цветки — витамин Р и эфирное масло. Листья, плоды и цветы боярышника употребляют преимущественно при заболеваниях сердца и сосудов, они рекомендуются к применению при умеренной гипертонии, неврозах различного происхождения, нарушения сна, для повышения трудоспособности и при повышенной нервной возбудимости. К достоинствам боярышника относится отсутствие побочных явлений при длительном употреблении его препаратов.

Важнейшим лекарственным средством является настойка боярышника, которая готовится настаиванием цветков на 70% этиловом спирте. Принимают настойку до еды, по 30-50 капель на воде.

По материалам stiralkovich.ru.