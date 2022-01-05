Какие профессии белорусы освоили в 2021 году?

В 2021 году белорусы учились и переучивались по таким специальностям, как тестировщик программного обеспечения, барбер и рекрутер. Об этом говорит статистика самых популярных курсов образовательного центра "Лидер".

Так, если говорить о топ-5 самых популярных курсов, то чаще всего белорусы осваивали мастерство маникюра и педикюра, детский массаж, основы системного администрирования, парикмахерское дело и становились персональными тренерами.

"Неудивительно, ведь много лет вне конкуренции на рынке труда IT-специалисты, а также все, что связано с красотой и здоровьем", – пояснили в центре "Лидер".

По этой же причине, по данным центра, пользуются большим спросом курсы по обучению инструкторов тренажерного зала, барберов и мастеров по наращиванию ногтей.

Все профессии важны, и это подтверждают в "Лидере", потому что подготавливают здесь также поваров и водителей такси. Не профессии будущего вроде космобиолога, конечно, но это те специалисты, которых лет 10 не заменят роботы. Также в "Лидере" обучают тех, кто сам хочет подбирать персонал и работать рекрутером. Профессионалы в этом деле – на вес золота, и искусственный интеллект им тоже пока проигрывает.

"Согласно исследованиям IBM, сейчас наиболее востребованными становятся специалисты узкой направленности. Однако и им нужно постоянно обучаться и повышать квалификацию. В ближайшие 3-5 лет 16% населения планеты должно будет пройти профессиональную переподготовку. Дело в том, что кадрам нужно адаптироваться под современные реалии, технологии и иногда менять рабочие функции. И не лучше ли об этом подумать прямо сейчас?" – резюмировали в центре "Лидер".

"Лидер" работает с 1999 года, сегодня это крупный центр дополнительного образования в Беларуси. Используя многолетний опыт организации образовательных программ, здесь разработали эффективные методики преподавания, которые помогут усвоить необходимые знания быстро и легко. Каждый курс включает как необходимую теорию, так и насыщенную практическую часть.

Слушатели 27 городов Беларуси могут выбрать подходящий курс из более 230 обучающих программ. В "Лидере" уже прошли обучение более 70 тыс. человек, более 1 тыс. компаний доверили центру подготовку своих специалистов.