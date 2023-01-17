Какие проекты постановлений правительства планируется подготовить в 2023 году

Утвержден план подготовки проектов постановлений Совета Министров на 2023 год. Это закреплено распоряжением премьер-министра от 13 января 2023 года № 6р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В частности, в план вошли проекты постановлений о республиканских заказниках, о материальной помощи отдельным категориям граждан ко Дню Победы в 2023 году, об объемах реализации древесины на корню вне биржевых торгов по таксовой стоимости в 2024 году. Также будут подготовлены правовые акты об определении перечня территорий с напряженной ситуацией на рынке труда в 2024 году и об особенностях формирования и использования внебюджетных средств бюджетными научными организациями.

Также планируется внести изменения в ряд постановлений правительства, в том числе о функционировании механизма электронных накладных, об уставе Белорусского республиканского общества спасания на водах и утверждении правил охраны жизни людей на водах. Также будет уточнена программа создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей.

Всего в перечне содержится 24 проекта.

Иные проекты, не включенные в план, как правило, готовятся с целью реализации законодательных актов, а также на основании поручений главы государства и правительства.