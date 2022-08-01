Какие преимущества имеют ссузы перед вузами. Мнение министра образования

Получить рабочую профессию, а в последующем осознанно получить высшее образование - это более успешная траектория. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ министр образования Андрей Иванец.

"Мы говорим молодому человеку, что сегодня поступить в среднее специальное учреждение образования, получить специальность, профессию, прийти работать на конкретное производство, а в последующем, при необходимости, осознанно выбрать получение высшего образования - это более успешная траектория, нежели чем получить любой ценой высшее образование и в последующем не найти себя на рынке труда. И фактически разочароваться как в выборе профессии, так и своего пути", - сказал Андрей Иванец.

Министр подчеркнул, что поддержит своих детей, если они захотят сначала получить рабочую профессию.

"Если мой ребенок скажет, что хочет получить рабочую профессию, хочет стать профессионалом в этом деле, я абсолютно поддержу его в этом выборе, - отметил Андрей Иванец. - Потому что мы имеем много примеров, когда в наши учреждения профессионально-технического образования на переподготовку приходят молодые ребята и не очень молодые с двумя высшими образованиями, чтобы получить профессию, например, высококвалифицированного сварщика. Я задаю себе вопрос: зачем ему необходимо было получать два высших образования? Первое - скорее всего для родителей. Потому что папа с мамой сказали: надо получить высшее образование. Второе - это, наверное, связано с еще одной попыткой осознанного выбора, попыткой найти себя в другой профессии".