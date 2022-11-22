Какие предприятия вошли в топ налогоплательщиков Могилевской области

Br1млн 530, 8 тыс. поступило в консолидированный бюджет Могилевской области за январь-октябрь текущего года. Об этом сообщили в пресс-центр инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области.

Как рассказали собеседники, доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на Br164,8 млн. или на 12,1% в фактическом исчислении.

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – Br567,6 млн или 37,1%, налога на добавленную стоимость – Br304,5 млн (19,9%), налога на прибыль – Br179,2 млн (11,7%), акцизов – Br64,5 млн рублей (4,2%), налога при упрощенной системе налогообложения – Br62,9 млн (4,1%).

В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: РУП «Могилевэнерго», ОАО «Климовичский ЛВЗ», ЗАО «Бобруйский бровар», ООО «Кронохем», филиал ООО «Евроторг» в г.Могилеве, Могилевский филиал РУП «Белтелеком», РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт», ЗАО «Завод полимерных труб», ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения», РУП «Могилевоблгаз».

Удельный вес их платежей составил 19,8% общих поступлений в бюджет области.