Какие поправки вносятся в проект Кодекса об архитектурной и строительной деятельности

Какие поправки вносятся в проект Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности после его принятия в первом чтении, рассказала во время круглого стола начальник управления нормативного правового обеспечения строительной отрасли Министерства архитектуры и строительства Беларуси Антонина Петрушина, передает корреспондент БЕЛТА.

"До начала работы над законопроектом было изучено законодательство наших соседей - Казахстана, Российской Федерации, а также стран Прибалтики. Мы пытались найти тот документ, который можно было бы использовать в качестве образца для нашего кодекса, однако такого документа мы не нашли. Тогда и началась самостоятельная работа. У нас была создана рабочая группа из специалистов, представителей различных органов государственных управлений, а также строительных и проектных организаций", - сказала Антонина Петрушина.

По ее словам, в основу проекта кодекса положен действующий закон "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь". Кодекс был принят в первом чтении Палатой представителей в авторской редакции, но после этого совместно с комиссией Палаты представителей совершенствовался.

"Мы попытались максимально учесть все предложения. Совместно с комиссией мы рассмотрели более 1 тыс. замечаний и предложений от различных органов госуправления, граждан и представителей бизнеса. Теперь более детально урегулирован ряд норм. Некоторые вопросы будут решаться на уровне правительства и Минстройархитектуры. Поэтому тот документ, который мы представляем сейчас, очень отличается от того, который был принят в первом чтении", - заявила Антонина Петрушина.

Она отметила, что после первого чтения уточнен и доработан понятийный аппарат, а также включены новые термины по предложению заинтересованных. В связи с обновленной Конституцией в проект кодекса был внесен ряд указов и распоряжений Президента. Также определены подходы к классам сложности при строительстве объекта. Кроме того, была отредактирована статья по страхованию.

"Несколько уточнена статья, которая определяет компетенцию главного архитектора района и области. Также были уточнены нормы по нормированию в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. В проект кодекса включена статья по ценообразованию в строительстве, которая носит общий характер и содержит отсылочные нормы к другим нормативным правовым документам. В целом определены подходы к формированию проектной документации - мы определили случаи, когда на строительство не требуется разрешительная документация. При этом для некоторых видов строительства предпроектная документация может разрабатываться лишь в виде задания на проектирование. Кроме того, определен статус экспертного заключения и порядок его обжалования, а также другие нормы. С учетом сегодняшнего обсуждения, надеюсь, мы изложим все нормы понятным и доступным языком", - подчеркнула начальник управления.