Какие нормы обновленного Кодекса о земле вступают в силу с 1 сентября

Глава государства Александр Лукашенко 18 июля подписал Закон "Об изменении кодексов". В части земельных вопросов документ носит комплексный характер и включает в себя как изложение Кодекса о земле в новой редакции (вступит в силу с 1 января 2023 года), так и самостоятельные нормы, которые начнут работать с сегодняшнего дня. Более подробно об этих нормах корреспонденту БЕЛТА рассказали в Государственном комитете по имуществу.

Почему назрела необходимость принятия данных норм, рассказала заместитель начальника главного управления регулирования земельных отношений, землеустройства и земельного кадастра - начальник отдела регулирования земельных отношений Государственного комитета по имуществу РБ Виктория Верина. "Существовал ряд неразрешимых проблем, связанных с земельными участками. По действующему законодательству такие вопросы могли решаться только с согласия главы государства. Причем речь шла о совсем небольших нарушениях. С учетом этого было принято решение о передаче части полномочий на места", - отметила специалист.

Приобретение земельных участков

С 1 сентября нынешнего года закрепляется право на приобретение в течение 5 лет земельных участков, находящихся у землепользователей на 1 сентября 2022 года, в частную собственность или аренду сроком на 99 лет с внесением платы с применением коэффициента 0,8 на территории Минска и областных центров, коэффициента 0,5 - на иных территориях. "Это позволит гражданам приобретать земельные участки в частную собственность по пониженной стоимости", - добавила Виктория Верина.

"Земельная амнистия"

Также вступают в силу отдельные нормы, касающиеся узаконения самовольно занятых земель (так называемая "земельная амнистия"). Согласно новым нормам, граждане будут вправе оформить ранее самовольно занятые земельные участки.

"Чтобы попасть под "земельную амнистию", гражданам с заявлением необходимо обратиться в соответствующий местный исполнительно-распорядительный орган. Все будет зависеть от того, какой вид нарушения совершен и на каких землях. Если было осуществлено полное самовольное занятие всего земельного участка, а также нарушение границ земельных участков, например, сельскохозяйственных земель либо лесного фонда, то тогда нужно будет обращаться в областной исполнительный комитет и решения будут приниматься с согласия главы государства. Если же речь идет о землях населенных пунктов, тогда нужно будет обращаться в соответствующий исполнительный комитет. В частности, в границах Минска, областных центров, городов областного подчинения - в областной исполнительный комитет. Если мы говорим о районных центрах, городах районного подчинения, городских поселках - то в районный, если говорим о сельских населенных пунктах (кроме агрогородков) - то в сельский, если же об агрогородках - то в районный исполнительный комитет", - пояснила Виктория Верина.

Соответствующие решения будут приниматься местными органами исполнительной власти при соблюдении ряда условий. В частности, сохранение капитального строения и изменение целевого назначения существующего земельного участка не влекут существенных нарушений градостроительных и строительных норм и правил, имеется согласие смежных землепользователей, нет на рассмотрении в суде спора в отношении объекта самовольного строительства или земельного участка. Еще два важных условия "земельной амнистии": должен быть подтвержден факт возведения, реконструкции капитального строения до вступления в силу данной нормы, а заявление о принятии соответствующего решения должно быть подано заинтересованным лицом до истечения 3 лет со дня вступления в силу этой нормы. Среди условий амнистии: произведено возмещение потерь сельскохозяйственного или лесохозяйственного производства (при их наличии) в полном объеме, в местный бюджет внесена плата за право легализации в размере кадастровой стоимости земельного участка либо его части.

"Земельной амнистией" можно будет воспользоваться в течение трех лет - до 1 сентября 2025 года.

Участки в садоводческих товариществах

Для решения проблем членов садоводческих товариществ (СТ) и вовлечения в оборот земель, в свое время массово выделявшихся для садоводства, допускается предоставление земельных участков по их фактическому пользованию без корректировки проекта организации и застройки территории товарищества при условии, что СТ создано до вступления в силу новой редакции Кодекса.

Строительство многоквартирных жилых домов для нуждающихся граждан

Чтобы сократить сроки возведения жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в Кодекс включается норма, согласно которой оформление необходимых документов по отводу земельных участков для строительства и обслуживания многоквартирных жилых домов осуществляется одновременно с выполнением работ по проектированию при наличии акта выбора места размещения земельного участка (если при его изъятии и предоставлении необходимо предварительное согласование места его размещения).

Вступление в силу иных норм

Иные нормы обновленного Кодекса о земле, касающиеся расширения полномочий Совета Министров в сфере земельных отношений, снятия ряда ограничений в отношении сделок с земельными участками, возможности предоставления дополнительных участков без проведения аукционов, определения местными органами власти целей предоставления земельных участков без аукциона на определенных территориях, увеличения предельных размеров участков, а также наделения СЭЗ компетенцией по регулированию земельных отношений в границах этих зон вступят в силу 1 января 2023 года.

"Эти нормы нацелены на разрешение совершения определенных действий с земельными участками - раздел, изменение целевого назначения, а также сделок с незастроенными земельными участками. Сейчас законодательство запрещает, например, раздел, изменение целевого назначения земельных участков, предоставленных до завершения строительства, а также предоставленных для личного подсобного хозяйства. С 1-го же января это будет разрешено - и раздел, и изменение целевого назначения, и отчуждение земельных участков с недостроями, но при соблюдении определенных условий. Нужно будет выкупить земельный участок по рыночной стоимости в населенных пунктах, которые будут определены решениями областных исполнительных комитетов, в иных населенных пунктах, которые не попали в этот список, - по кадастровой стоимости", - рассказала Виктория Верина.