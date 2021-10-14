Какие мероприятия по профилактике COVID-19 проводятся на бобруйских предприятиях?

С 9 октября Министерство здравоохранения Республики Беларусь постановило ввести обязательный масочный режим и социальное дистанцирование.

Также указано, что руководители объектов и организаций должны обеспечить контроль за использованием средств защиты органов дыхания, социальной дистанции (1-1,5 метра) работниками и физическими лицами при посещении.

Мы связались с представителями разных предприятий города и спросили у них, какие мероприятия по профилактике COVID-19 проводятся на местах.

ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»

– У нас на предприятии, как и во всей республике, введен обязательный масочный режим. Посещение ограничено, командировки приостановлены. Каждое утро измеряется температура работников, на предприятии также проводится вакцинация. В обязательном порядке мы создаем условия для обеспечения социального дистанцирования работниками нашего завода. У нас расставлены дезинфицирующие средства (антисептики) и развешены специальные дозаторы для обработки рук, периодически проводится дезинфекция цехов и вспомогательных помещений, – рассказала заместитель директора по кадрам, социальному развитию и идеологической работе Наталья ДЮБА.

ОАО «Красный Пищевик»

– Мы организовали условия для соблюдения работниками максимального социального дистанцирования в производственных подразделениях. Там, где можно было людей разъединить, разъединили. Разные цеха ходят на обед в разное время. Чтобы работники одних цехов не контактировали с другими, одни идут на полчаса раньше, другие на полчаса позже. Применяются дезинфицирующие средства для рук и обработки поверхнос­тей с противовирусным действием. Введен обязательный масочный режим. У нас с апреля началась вакцинация. Люди активно вакцинируются. Вся информация по предостережению распространения коронавирусной инфекции, по масочному режиму и применению дезенфицирующих средств для обработки рук размещена на информационном стенде при входе, в ­каждом цехе и подразделениях. Антисептики расставлены везде: на проходной, при входе в производственные помещения, во всех отделах, возле умывальников, везде, где это необходимо, – рассказала начальник управления контроля качества Елена ЖЛОБА.

ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»

– На информационных стендах предприятия размещена информация по профилактике COVID-19. В нашем здравпункте проводится вакцинация российской вакциной «Спутник V» и китайской Vero Cell. Уже вакцинированы 400 работников. Ежедневно их число прибавляется на 20-30 человек. Каждые три часа проводятся дезинфекция и влажная уборка в производственных помещениях: мы протираем выключатели, подоконники, перила. Создаем условия для социального дистанцирования. Введен обязательный масочный режим. Проводим термометрию и опрос на наличие симптомов коронавирусной инфекции, — рассказала заведующий здрав­пунктом Екатерина ВАСИЛЕНКО.

ОАО «Белшина»

– Мероприятия по профилактике COVID-19 у нас проводятся, как и у всех по всей стране. Разработан комплекс мероприятий, в соответствии с ним все организовано. Естественно, это вакцинация, везде стоят антисептики, люди работают в масках, просим соблюдать социальную дистанцию, размещаем информацию о COVID-19 на стендах. Проводим информационные встречи. К примеру, недавно приглашали врачей из санэпидемстанции на встречу с нашим трудовым коллективом. У нас много публикаций в нашей газете «Шинник», – рассказал заместитель генерального директора по идеологической работе и социальным вопросам Сергей ДРИВИЛО.

Виктор Чабан.