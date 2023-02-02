Какие изменения произошли в системе регулирования цен в Беларуси. Новации постановления №713

Какие изменения произошли в системе регулирования цен в Беларуси, рассказали в пресс-службе правительства.

"Изменения, внесенные в постановление №713 "О системе регулирования цен", касаются распределения административной нагрузки между государственными органами, при подтверждении экономической целесообразности уточнение подходов при формировании цен, снятие неясностей и разночтений", - рассказали в пресс-службе.

Так, уточнены подходы к осуществлению административных процедур; расширен перечень случаев, не требующих согласования повышения отпускной цены, что позволит субъектам хозяйствования самостоятельно принимать решения по отпускным ценам. Среди таких случаев - отмена скидок при условии, что применяемая в результате этого цена не будет превышать ранее согласованную, а также пересчет цены пропорционально весу (объему) товара. Кроме того, уточнена норма в отношении запрета товарообменных операций (бартера), в том числе в части установления изъятий для операций с физическими лицами в отношении отдельных товаров, а также по перечням, определенным облисполкомами и Минским горисполкомом.

В правительстве подчеркнули, что уточнен порядок включения отдельных расходов в цену. В связи с этим предусмотрена возможность увеличения цен на сумму доставки товаров: для производителей и импортеров - формирование отпускных цен с учетом или без учета расходов по доставке; для оптовой и розничной торговли - при доставке товара до розничных объектов, в том числе при поставке из собственного логистического (распределительного) склада; для дистанционной торговли - при доставке в пункты выдачи или покупателям.

Также уточнены подходы к применению курса при формировании отпускных цен импортером в зависимости от условий оплаты за товары и детализирован перечень указываемой информации в товаросопроводительных документах конкретно для каждого звена товародвижения (производителя, импортера, оптовой и розничной торговли).

Помимо прочего, уточнена сфера распространения регулирования в отношении товаров, предназначенных для собственного пользования, производства и (или) потребления юридическими лицами; горячих напитков через торговые автоматы; непродовольственных товаров по индивидуальным заказам физических лиц; при реализации непродовольственных товаров в фирменных магазинах отечественного производителя либо субъекта торговли, получившего право продажи.

"Учитывая особую социальную значимость обеспечения населения широким ассортиментом товаров, доступных для граждан с разным уровнем доходов, состояние потребительского рынка находится на особом контроле. Для сохранения ценовой стабильности правительство продолжит принимать меры как ценового, так и экономического характера", - добавили в пресс-службе.

По материалам belta.by.