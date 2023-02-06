Какие изменения могут внести в расписание занятий для старшеклассников в IV четверти

Министерство образования разместило на своем сайте рекомендации по завершению учебных занятий, окончанию 2022/2023 учебного года. Особое внимание уделено особенностям организации образовательного процесса во втором полугодии для учащихся IX и XI (XII) классов.

Отмечается, что освоение содержания учебных программ для учащихся XI (XII) класса по белорусскому и русскому языкам завершается 12 мая, по учебным предметам, которые школьники выбрали для сдачи в качестве второго централизованного экзамена, - 19 мая и 25 мая - по всем учебным предметам, по которым они не сдают ЦЭ. В Минобразования заметили, что в IX и XI (XII) классах нужно скорректировать календарно-тематическое планирование изучения всех учебных предметов с учетом этих сроков. Рекомендации, подготовленные в помощь учителю, размещены на национальном образовательном портале.

При необходимости в IV четверти в расписание учебных занятий по учебным предметам «Белорусский язык» и «Белорусская литература», «Русский язык» и «Русская литература» могут быть внесены изменения: до 12 мая уроки литературы заменены уроками языка, после 14 мая - уроки языка соответственно уроками литературы.

В Министерстве образования подчеркнули, что учебные программы по предметам для IX, XI классов построены так, что основной учебный материал может быть усвоен учащимися в течение 34 учебных недель. Учитель имеет право перераспределить количество часов на изучение тем в пределах общего количества, отведенного на учебный предмет в соответствующем классе, используя педагогически целесообразные методы обучения и воспитания, разнообразные формы проведения учебных занятий.

Также оговаривается, что с 22 по 25 мая в XI (XII) классах проводятся учебные занятия по всем учебным предметам в соответствии с их расписанием. По учебным предметам, по которым учащиеся сдали ЦЭ, рекомендуется провести уроки систематизации и обобщения, уроки-практикумы. В этот же период - квалификационный экзамен по профподготовке для учащихся XI (XII) классов, в которых все учебные предметы изучаются на базовом уровне.

С 26 мая по 9 июня в учреждениях общего среднего образования следует организовать консультации по подготовке к ЦТ. Классным руководителям необходимо провести мероприятия совместно с педагогом-психологом, руководителем по военно-патриотическому воспитанию, руководителем физического воспитания, библиотекарем.

В министерстве напомнили, что учебные занятия завершаются 31 мая, а для учащихся IX и XI (XII) классов - 25 мая. Учебный год заканчивается 31 августа. Последние звонки пройдут 25 мая.

БЕЛТА