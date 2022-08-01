Министр образования Андрей Иванец рассказал в эфире телеканала ОНТ, какие элементы школьной формы выбирают родители в Беларуси.

"Когда мы говорим о введении единого элемента школьной формы, во многом мы упрощаем этот процесс. Каждый родитель должен понимать: ему не надо думать, во что одеть ребенка каждый день. Что касается Министерства образования, мы проводим очень масштабное анкетирование как раз-таки по предпочтениям элементов школьной формы. Более 115 тыс. уже в течение недели приняли участие в этом опросе. Если говорить о предпочтениях, конечно, для девочек - это блуза, юбка, брюки, а для мальчиков - брюки, рубашка и джемпер. Целый ряд школ, а это более 15% по республике, уже ввели единый элемент школьной формы. Когда делятся впечатлениями, они с удовольствием отмечают, что это сплачивает коллектив и не создает какого-то неравенства", - сказал Андрей Иванец.

Министр ответил и на упреки некоторых родителей, что введение единого элемента школьной формы - это уравниловка. "Когда мы видим, что ребята будут иметь единый элемент школьной формы, это все-таки поставит их в равные условия. Особенно тех детей, которые, может быть, из малообеспеченных семей. Но, с другой стороны, только в том каталоге, который размещен на сайте Министерства образования, более 400 моделей. Это уравниловка или нет?" - пояснил он.