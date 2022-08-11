В Беларуси до конца года отремонтируют 675 километров автомобильных дорог

В Министерстве транспорта и коммуникаций рассказали, какие дороги будут отремонтированы к концу этого года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что на ремонт дорог и мостов дополнительно выделено Br300 млн. Из них Br200 млн направлено на республиканские дороги и мосты, Br100 млн - на местную дорожную сеть. "Это финансирование позволит отремонтировать порядка 675 км автомобильных дорог: 250 км - республиканских и 425 км - местных", - пояснили в Минтрансе.

В Брестской области в этом году завершатся ремонтные работы на М1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница России (Редьки), Р99 Барановичи - Волковыск - Пограничный - Гродно, М10 граница России (Селище) - Гомель - Кобрин. Всего по Брестской области будет отремонтировано порядка 47 км автодорог.

В Витебской области в 2022 году планируется завершить ремонт на магистралях Р20 Витебск - Полоцк - граница Латвии (Григоровщина), Р46 Лепель - Полоцк - граница России (Юховичи), Р14 Полоцк - Миоры - Браслав, Р45 Полоцк - Глубокое - граница Литвы (Котловка), Р18 Верхнедвинск - Шарковщина - Козяны, Р114 Городок - Улла - Камень, Р3 Логойск - Зембин - Глубокое - граница Латвии (Урбаны), Р21 Витебск - граница России (Лиозно), Р49 Дымовщина (от автомобильной дороги Р20) - Шапуры (до автомобильной дороги М8/Е 95), Р117 граница России (Кострово) - Кохановичи - Верхнедвинск. Всего по Витебской области будет отремонтировано порядка 36 км автодорог.

В Гомельской области отремонтируют М10 граница России (Селище) - Гомель - Кобрин. Всего по Гомельской области будет отремонтировано порядка 52 км автодорог.

В Гродненской области будут отремонтированы участки М6/Е 28 Минск - Гродно - граница Польши (Брузги), Р99 Барановичи - Волковыск - Пограничный - Гродно. Всего по Гродненской области будет отремонтировано порядка 21 км автодорог.

В Минской области планируется завершить ремонт М1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница России (Редьки), подъезд к мемориальному комплексу "Хатынь" от автомобильной дороги М3, М3 Минск - Витебск. Всего по области будет отремонтировано порядка 48 км автодорог.

В Могилевской области - М5/Е 271 Минск - Гомель, М4 Минск - Могилев, М-8/Е 95 граница России (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута), Р93 Могилев - Бобруйск, Р43 граница России (Звенчатка) - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи (до автомобильной дороги Р2/Е 85), Р38 Буда-Кошелево (от автомобильной дороги М5/Е 271) - Чечерск - Краснополье, Р122 Могилев - Чериков - Костюковичи. Всего по Могилевской области будет отремонтировано порядка 46 км автодорог.