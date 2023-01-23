Какие дополнения появились в правилах проведения централизованного экзамена

Впервые выпускники школ и гимназий сдадут централизованный экзамен. Постановление Министерства образования №509 скорректировало отдельные вопросы проведения ЦЭ, пишет СБ.

Ранее сообщалось, что от централизованного экзамена (ЦЭ) освобождаются только победители республиканской олимпиады по учебным предметам. Постановлением Министерства образования от 30 декабря 2022 г. № 509 скорректировано ведомственное постановление от 11 июля 2022 г. № 184 «Об аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования». В соответствии с постановлением добавилась еще одна категория, которая получает освобождение от выпускных экзаменов и ЦЭ. Речь об учащихся, которые осваивают содержание образовательной программы на дому. Оформляется этот нюанс на основании приказа руководителя отдела (управления) образования местного исполнительного и распорядительного органа.

Экстерны, содержащиеся в исправительных учреждениях и ЛТП, будут проходить выпускные экзамены.

В инструкции по организации и проведению централизованного экзамена уточняется, что в аудиториях должны находиться педагогические работники. Для каждой аудитории определяется не менее трех работников, в числе которых преподающий учебный предмет, по которому проводится ЦЭ.

Если ученик сдает химию или физику на ЦЭ он может пользоваться калькулятором, который не является средством хранения, приема и передачи информации.