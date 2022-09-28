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Общество

Какие доплаты положены гражданам, работающим в особых условиях

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Какие доплаты положены гражданам, работающим в особых условиях

Ленинский районный отдел г. Бобруйска Могилевского областного управления Фонда социальной защиты населения разъясняет, что по нормам Указа Президента Республики Беларусь от 25.09.2015 №441 «О некоторых вопросах профессионального пенсионного страхования и пенсионного обеспечения» работники организаций, которые работают в особых условиях труда, имеют право на компенсацию в виде ежемесячной доплаты к заработной плате вместо профессионального пенсионного страхования (далее – доплата).

Размер доплаты определяется работодателем, но не менее суммы взносов на профессиональное пенсионное страхование работника, причитающихся к уплате в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в соответствии с законодательством (для медицинских и педагогических работников – 4%, для работников сельского хозяйства – 6%).
Для реализации своего права вам необходимо обратиться с письменным заявлением к своему нанимателю.

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