Какие автобусные рейсы отменяются в Бобруйске?

С 01.12.2021г. по 30.01.2022г. отменяются следующие рейсы:

Рабочий день:

маршрут № 6

Микрорайон № 6 6.12 7.45 9.15 15.56 17.26

Дзержинского – Парковая 6.52 8.22 9.52 14.57 16.33 18.03

Парковая 7.02 8.32 10.02* 15.08 16.43 18.13*

Дзержинского – м-н № 6 7.09 8.39 15.20 16.50

маршрут № 8а

Парковая 6.56 8.26 9.56 11.53 13.23 16.06 17.36 19.00 20.50

Дзержинского 7.03 8.33 10.30 12.00 13.30 14.43 16.13 17.43 19.07 20.58

Микрорайон «Западный» 6.11 7.41 9.11 11.08 12.38 14.05 15.21 16.51 18.18 19.51

маршрут № 9

Дзержинского 7.16 8.26 9.36 10.45 11.55 13.05 14.54 16.04 17.14 18.20 19.25 20.15 21.21

М-н «Западный» 6.41 7.51 9.01 10.11 11.20 12.30 13.40 15.29

16.39 17.49 18.52 20.46 22.02

маршрут № 14

Дзержинского 6.08 7.14 8.20 9.26 11.01 12.07 13.13 14.11 14.32 15.38 16.44 17.50

М-н «Западный» 6.41 7.47 8.53 10.28 11.34 12.40 13.46 14.44 15.05 16.11 17.18 18.23

маршрут № 18б

Дзержинского 8.50 10.40 12.23

Микрорайон № 6 9.40 11.30 13.15

маршрут № 33

Дзержинского 14.10 15.04 15.58 16.55 17.55 18.42

рынок «Западный» 14.38 15.32 16.26 17.23 18.23 19.10

Выходной день:

маршрут № 5

Дзержинского 9.55 10.45 11.30 12.05 12.50 13.40

Киселевичи 9.15 10.20 11.05 11.47 12.30 13.10

маршрут № 6

микрорайон № 6 17.06**

маршрут № 9

Дзержинского 7.05 8.10 9.25 11.00 12.10 13.25 14.40 15.50 17.02 18.37 19.50

М-н «Западный» 7.38 8.43 10.00 11.35 12.45 14.00 15.15 16.23 17.35 19.15 20.25

маршрут № 13

Вокзал 8.02 9.17 10.32 12.32 13.47 15.02 16.17 17.32

Светлогорская 7.30 8.45 10.00 11.15 13.15 14.30 15.45 17.00 18.15

маршрут № 18б

Дзержинского 9.35 11.00 12.38 14.25 16.15

Микрорайон № 6 10.20 11.48 13.40 15.15

маршрут № 33

Дзержинского 9.42 10.36 11.30 12.24 13.18 14.12 15.46 16.40

17.32 18.28 19.22

рынок «Западный» 10.09 11.03 11.57 12.51 13.45 14.39 16.13 17.07

18.01 18.55 19.49

* - до ул. Орловского

** - до ул. Дзержинского»

Отменяется заезд автобусов маршрута № 70 «ул. Дзержинского – ВСК «Лесной» отправлением от о.п. «ул. Дзержинского» в 7.25 7.45 14.15 14.40 и отправлением от о.п. «ВСК «Лесной» в 15.48 на остановочный пункт «Рынок «Еловики».

С 01.12.2021г. вводится в действие новое расписание движения автобусов по маршрутам № 18 «Микрорайон № 6 – Машиностроительный завод», № 18а «Приберезинская – Машиностроительный завод» по рабочим дням недели отправлением от:

маршрут № 18

Микрорайон № 6: 6-14 6-42 7-10 7-40 8-06 8-34 9-02 14-15 15-13 15-49 16-07 16-49 17-29 17-49 18-29 19-05 20-50 21-56 00-18

Центральная больница – Машиностроительный завод: 5-50 6-04 6-33 7-01 7-29 7-59 8-25 8-53 9-21 14-33 15-31 16-08 16-26 17-08 17-48 18-08 18-48 19-23 21-09 22-14 00-33

Орловского – Машиностроительный завод: 6-08 6-22 6-52 7-21 7-49 8-19 8-44 9-12 9-40 14-52 15-10** 15-50 16-27 16-46 17-28 18-08 18-28 19-08 19-42 21-29 22-35 00-50

Машиностроительный завод: 6-20 6-46-до Тепличного комбината 7-17 7-45 8-13 8-54* 9-22* 9-50* 15-02 15-20 16-02 16-40 17-00 17-40 18-18 19-18* 19-50* 20-00 21-06 21-40 01-02*

Орловского - Микрорайон № 6: 5-25 5-37 5-39 6-01 6-28 6-54-до Тепличного комбината 7-25 7-53 8-21 13-38 14-36 15-10 15-28 16-10 16-48 17-08 17-48 18-26 20-08 21-14 21-48

Центральная больница – Микрорайон № 6: 5-54 6-20 6-47 7-13-до Тепличного комбината 7-45 8-13 8-40 13-57 14-55 15-29 15-47 16-30 17-08 17-28 18-08 18-45 20-26 21-32 22-06

МАРШРУТ № 18А

Приберезинская: 6-01 6-28 6-56 7-24 7-52 8-20 8-48 9-18 14-53 15-33 17-09 18-09 18-48 19-25 21-23 23-36 00-55*

18б – 22-59 до ул. Дзержинского

Центральная больница – Машиностроительный завод:

6-20 6-47 7-15 7-43 8-11 8-39 9-07 9-37 15-11 15-52 17-28 18-28 19-07 19-44 21-41 23-54 01-10*

Орловского – Машиностроительный завод:

5-29** 5-57** 6-38 7-07 7-35 8-03 8-31 8-58 9-26 9-56 14-00** 14-34** 15-30 16-12 17-48 18-48 19-27 20-02 22-02 00-15

Машиностроительный завод:

5-39 6-07 6-34 7-31 7-59 8-29 8-41* 9-08* 9-36* 10-06* 14-08 14-44 15-40 16-22 17-20 17-59 18-38 20-33 22-13 22-46 00-24*

Орловского – Приберезинская:

5-27 5-47 6-15 6-42 7-39 8-07 8-37 14-16 14-52 15-48 16-30 17-28 18-07 18-46 20-41 22-21 22-54

Центральная больница – Приберезинская:

5-44 6-06 6-34 7-02 7-59 8-27 8-56 14-35 15-12 16-08 16-50 17-48 18-27 19-05 20-59 22-39 23-12

* - автобус следует до автопарка

** - автобус следует из автопарка

5-25 5-39 -от о.п. «ул. Орловского» автобус следует по ул. Орджоникидзе, Гоголя, Гагарина до о.п «Микрорайон «Западный»

18 доп. Микрорайон «Западный» 5.43 5.57

По всем вопросам обращаться в Бобруйский филиал Автобусный парк № 2 ОАО «Могилевоблавтотранс» (тел. 77 49 49)