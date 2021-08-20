Какая сумма налога на недвижимость и платежей за землю должна поступить от бобруйчан?

За 2021 год бобруйчанам необходимо уплатить 2,7 млн. рублей налога на недвижимость и платежей за землю. Из этой суммы налог на недвижимость составляет 1,4 млн. рублей, земельный налог – 0,3 млн. рублей, арендная плата за земельные участки, в том числе за земельные участки, арендуемые индивидуальными предпринимателями, – 1,0 млн. рублей.

Земельный налог и налог на недвижимость физические лица уплачивают на основании извещения налогового органа, ежегодно вручаемого не позднее 1 сентября. Извещение может быть вручено физическому лицу (его представителю) лично под роспись, путем направления его по почте письмом либо через личный кабинет плательщика или иным электронным способом. При направлении извещения последними двумя способами оно считается врученным плательщику по истечении десяти календарных дней со дня направления письма, отправки извещения через личный кабинет плательщика или иным электронным способом.

Уплата налога на недвижимость и земельного налога за 2021 год физическими лицами должна быть произведена не позднее 15 ноября 2021 года.

Информация! Инспекция МНС Республики Беларусь по Бобруйску напоминает всем физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям) о необходимости своевременной уплаты налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за земельные участки. Телефоны для справок: 59-76-24, 59-76-22, 59-76-95, 59-72-03. Не откладывайте уплату налогов на последний день!