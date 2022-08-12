Какая польза от тыквенной каши

В большинстве случаев, выбирая между тыквенным и картофельным пюре, мы отдаем предпочтение последнему. Неизвестно, чем это оправдано, ведь эти продукты находятся приблизительно в одной ценовой категории. Тыква чистится чрезвычайно легко и нередко превосходит по вкусу картошку. В чем же дело? В общественных стереотипах или во вреде, который может причинить этот овощ? Давайте разберемся вместе.

Тыква, кабак, гарбуз — все это наименования одного овоща, пользовавшегося огромной популярностью у древних славян. В давние времена они практически не употребляли картофель в качестве гарнира. Вместо него наши предки готовили простую репу или пшеницу, а вскоре и тыкву. Существует целое множество теорий, согласно которым традиция применения в пищу картошки навязана насильственным образом. Более того, в народе считалось, что она ослабляет людей и выращивается для истребления славян как этнической общины.

Однако вернемся к тыкве. Этот овощ начали выращивать на американском континенте инки приблизительно за три-четыре тысячи лет до нашей эры. Они считали ярко-оранжевые плоды символами солнца. Перуанские инки готовили из их мякоти еду, использовали семечки для лечения некоторых недугов, а кожуру применяли для изготовления посуды.

Чуть позже о тыкве узнали римляне и жители Поднебесной. Последние делали из нее праздничные чаши для совершения различных ритуалов. Среди славянских народов тыква получила широкую известность всего лишь около четырех сотен лет назад. Это произошло благодаря персидским купцам, которые нередко привозили разные «заморские» вкусности. В Европе же тыква обрела спрос только в девятнадцатом столетии.

Сегодня тыкву активно используют для приготовления различных национальных блюд. Экстракты семян этого плода часто включают в состав лекарственных препаратов, предназначенных для нормализации функции предстательной железы и снижения уровня холестерина в организме.

Преимущества тыквы

Она сохраняет вкусовые качества на протяжении долгого периода времени (до четырех месяцев).

За счет универсального вкуса ее можно использовать как для приготовления каш и супов, так и для создания пирогов и прочих десертов из разряда выпечки. Тыква варится, жарится, тушится, запекается и употребляется в сыром виде.

Из ее мякоти делают великолепный сок, а из семян — чрезвычайно полезные масла.

Тыква как средство для оздоровления

Этот плод обладает очень низкой степенью калорийности — всего 37 калорий на 100 граммов. При этом он легко усваивается даже детьми. Тыкву с уверенностью можно назвать идеальным источником полезных витаминов и микроэлементов, в частности белка. К тому же, несмотря на практически полное отсутствие жиров, она сытная, поэтому ее сложно переесть. Это особенно важно для спортсменов.

Мякоть тыквы содержит пектины — водорастворимые волокна. Они нормализуют работу кишечника и выводят вредные вещества. Помимо всего прочего, пектины способствуют ускоренному заживлению кожных (наружных) язв.

Полезные вещества в составе тыквы

Тыква на 90% состоит из воды, но содержит в четыре раза больше каротина, чем морковь. Кроме того, она включает в себя клетчатку, витамины В1, В2, РР, С, Е, К, Т (для ускорения метаболизма) и другие.

И в сыром виде, и после термической обработки тыква богата на фтор, калий, железо, марганец, кобальт, цинк. Согласно ряду научных анализов, она значительно укрепляет сосуды, уменьшая вероятность развития сердечных заболеваний. Употреблять тыквенную кашу рекомендуют даже носителям хронического гепатита.

Также нельзя не отметить, что даже грудничкам многие мамы дают тыквенную кашу, которая помогает справиться с запорами и наладить работу ЖКТ у малыша. Педиатры рекомендуют давать такое блюдо детям 2 раза в неделю.

Каша из тыквы и похудение

Если вы хотите похудеть, вам обязательно стоит употреблять это блюдо, ведь на 100 граммов каши выходит всего лишь 23 ккал. В том случае, если есть проблемы с кишечником или вы подозреваете, что имеет место зашлакованность, — употребление тыквенной каши поможет вам избавиться от этих проблем, а заодно и потерять лишние килограммы благодаря нормализации работы ЖКТ.

По материалам stiralkovich.ru.