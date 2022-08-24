Какая польза молока с чаем

Традиция пить чай с молоком пришла к нам от англичан. С этим напитком связано много мифов и легенд, у него есть ярые поклонники, но некоторые приписывают ему вредные свойства. Попробуем разобраться, в чем же состоит польза и вред, кому такой чай пить можно, а кому стоит воздержаться от его употребления.
Можно ли пить чай с молоком
Споры о том, можно ли добавлять в чашечку черного чая молоко, ведутся ни один десяток лет. Практика показывает, что такая добавка позволяет придать мягкий вкус напитку. Учеными доказано, что молоко уменьшает количество кофеина в чае, кроме того молоко в таком виде лучше усваивается организмом.
Также отметим, что с молоком пьют не только черный, но и зеленый чай. Сам по себе напиток известен своими полезными свойствами, а с такой добавкой все полезные витамины и микроэлементы лучше усваиваются. Также молочные ферменты являются отличным катализатором и способствуют быстрому выведению избыточной жидкости из организма.
Важно!
Натуральное молоко – источник кальция, поэтому при добавлении его в чай, укрепляется костная ткань.
Чтобы ответить на вопрос: «Можно ли пить чай с добавлением молока?», нужно знать, какую пользу он несет и возможный вред от его употребления, об этом речь пойдет дальше.
Польза чая с молоком
Учеными доказано, что сочетание чая и молока несет организму человека неоспоримую пользу:
- Оказывает общеукрепляющее воздействие, повышает иммунитет и повышается общий тонус.
- Улучшает работоспособность и активизирует мозговую деятельность.
- Ускоряет метаболизм.
- Помогает нормализовать микрофлору кишечника.
- Восстанавливает нервную систему, эффективное успокоительное средство.
- Благотворно воздействует на работу почек и мочеполовой системы.
- Нормализует артериальное давление и эффективен как для гипертоников, так и для гипотоников.
Полезен такой напиток людям с непереносимостью лактозы.
Зеленый чай с добавление молока – эффективное средство для похудения.
Еще одним полезным свойством такого напитка является утоление чувства жажды на длительное время. В данном случае наиболее эффективен именно зеленый чай, употребление которого в знойные дни поможет избавиться от обильного потоотделения.
Противопоказания и вред
Несмотря на пользу такого напитка, в некоторых случаях он может нанести незначительный вред. Итак, доводы некоторых исследователей касаемо того, почему от употребления чая с молоком стоит воздержаться:
- При смешивании горячего чая и животного белка образуются соединения, которые трудно перевариваются в организме и вызывают дискомфорт в желудке, брожение.
- Это калорийный напиток, не стимулирующий обмен веществ.
- Не способствует расширению сосудов.
- Он оказывается проводником всасывания в организм жиров.
- Поскольку такой напиток содержит меньше кофеина, он не станет источником энергии и бодрости.
- Насладиться настоящим вкусом и ароматом чая не удастся, ведь его перебьет молоко.
По большому счету, такой напиток особой опасности не несет. Но есть группы людей, которым стоит с осторожностью его пить:
- людям с язвенной болезнью;
- патологиями печени;
- гипотоникам;
- тем, у кого проблемы с почками;
- заваривать крепкий чай не рекомендуется гипертоникам;
- стоит быть осторожным женщинам во время беременности.
Отметим также, что этот напиток, как и любой другой продукт, может вызвать индивидуальную непереносимость.
По материалам stiralkovich.ru.