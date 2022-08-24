Какая польза молока с чаем

Традиция пить чай с молоком пришла к нам от англичан. С этим напитком связано много мифов и легенд, у него есть ярые поклонники, но некоторые приписывают ему вредные свойства. Попробуем разобраться, в чем же состоит польза и вред, кому такой чай пить можно, а кому стоит воздержаться от его употребления.

Можно ли пить чай с молоком

Споры о том, можно ли добавлять в чашечку черного чая молоко, ведутся ни один десяток лет. Практика показывает, что такая добавка позволяет придать мягкий вкус напитку. Учеными доказано, что молоко уменьшает количество кофеина в чае, кроме того молоко в таком виде лучше усваивается организмом.

Также отметим, что с молоком пьют не только черный, но и зеленый чай. Сам по себе напиток известен своими полезными свойствами, а с такой добавкой все полезные витамины и микроэлементы лучше усваиваются. Также молочные ферменты являются отличным катализатором и способствуют быстрому выведению избыточной жидкости из организма.

Важно!

Натуральное молоко – источник кальция, поэтому при добавлении его в чай, укрепляется костная ткань.

Чтобы ответить на вопрос: «Можно ли пить чай с добавлением молока?», нужно знать, какую пользу он несет и возможный вред от его употребления, об этом речь пойдет дальше.

Польза чая с молоком

Учеными доказано, что сочетание чая и молока несет организму человека неоспоримую пользу:

Оказывает общеукрепляющее воздействие, повышает иммунитет и повышается общий тонус.

Улучшает работоспособность и активизирует мозговую деятельность.

Ускоряет метаболизм.

Помогает нормализовать микрофлору кишечника.

Восстанавливает нервную систему, эффективное успокоительное средство.

Благотворно воздействует на работу почек и мочеполовой системы.

Нормализует артериальное давление и эффективен как для гипертоников, так и для гипотоников.

Полезен такой напиток людям с непереносимостью лактозы.

Зеленый чай с добавление молока – эффективное средство для похудения.

Еще одним полезным свойством такого напитка является утоление чувства жажды на длительное время. В данном случае наиболее эффективен именно зеленый чай, употребление которого в знойные дни поможет избавиться от обильного потоотделения.

Противопоказания и вред

Несмотря на пользу такого напитка, в некоторых случаях он может нанести незначительный вред. Итак, доводы некоторых исследователей касаемо того, почему от употребления чая с молоком стоит воздержаться:

При смешивании горячего чая и животного белка образуются соединения, которые трудно перевариваются в организме и вызывают дискомфорт в желудке, брожение.

Это калорийный напиток, не стимулирующий обмен веществ.

Не способствует расширению сосудов.

Он оказывается проводником всасывания в организм жиров.

Поскольку такой напиток содержит меньше кофеина, он не станет источником энергии и бодрости.

Насладиться настоящим вкусом и ароматом чая не удастся, ведь его перебьет молоко.

По большому счету, такой напиток особой опасности не несет. Но есть группы людей, которым стоит с осторожностью его пить:

людям с язвенной болезнью;

патологиями печени;

гипотоникам;

тем, у кого проблемы с почками;

заваривать крепкий чай не рекомендуется гипертоникам;

стоит быть осторожным женщинам во время беременности.

Отметим также, что этот напиток, как и любой другой продукт, может вызвать индивидуальную непереносимость.

По материалам stiralkovich.ru.