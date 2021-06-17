Как жили после Рижского мирного договора

О чем говорили на VII -м Всебелорусском съезде Советов
Прошло четыре года со дня заключения Рижского мирного договора. В Беларуси хорошо помнили то место в нем, где говорилось, что обе договаривающиеся стороны берут на себя обязательства по обеспечению развития своей культуры, пользования своим языком для всех национальностей, представители которых проживают на территориях. Однако с белорусской стороны к польскому правительству в этом отношении уже были претензии. Неслучайно они нашли выход и на VII Всебелорусском съезде Советов в мае 1925 года, проходившем в Минске с участием и 60 делегатов с решающим голосом из Бобруйского округа.
С военной точки зрения
Приветствуя делегатов от имени Центрального комитета компартии большевиков Беларуси, его ответственный секретарь товарищ Криницкий обратил внимание на шумиху в Польше по поводу участия в работе съезда командующего Западным фронтом Тухачевского. Дескать, БССР и СССР готовят нападение на сопредельную страну. Однако оратор назвал такой вывод «ребяческими глупостями», призванными отвлечь внимание общественности от действительных бандитских проникновений с польской стороны на белорусскую территорию. Секретарь ЦК КП(б)Б назвал такую польскую реакцию отвлекающим маневром. В частности, Александр Иванович сказал: «Польша под боком. Посмотрите положение там: там стонут крестьяне. К нам из-за кордона прибегают крестьяне и умоляют – нельзя ли как-нибудь перебраться на советскую сторону. Мне рассказывали, как в одном из приграничных районов наши товарищи проводили митинг в день годовщины Красной Армии. Это было вечером, а за несколько верст за кордоном пылало зарево, горели 33 деревни, которые усмирял карательный отряд за то, что крестьяне одной из них разгромили помещика, который им жить не давал… Также мы знаем и другие факты положения в Польше…».
Кстати, одному из первых на съезде слово было предоставлено Михаилу Николаевичу Тухачевскому, подчеркнувшему, что расстояние в какие-нибудь 40 верст от границы делают Съезд Советов центром внимания не только белорусского населения, но и жителей на той стороне границы: «Вы знаете, до какой степени дошла озверелость со стороны польских панов, польской жандармерии. Вы знаете о тех ужасах, которые творятся сейчас в крестьянских хозяйствах, вы знаете о том произволе, тех бесчинствах, которые творятся сейчас на польских окраинах. Вы помните, как недавно еще произошло гнусное и позорное убийство наших товарищей Вечоркевича и Багинского. В такой атмосфере, конечно, не может быть спокойно, когда на польских окраинах царит угнетение белорусскуих крестьян. Конечно, придет час, когда они этих помещиков сбросят».
Будущий маршал Советского Союза уже тогда, более 95 лет назад предостерегал: « Вы знаете, товарищи, как буржуазная пресса, как буржуазное общественное мнение кричит о том, что Советская власть разжигает классовые страсти во всех странах, что Советская власть занимается коммунистической пропагандой за границей. Да, она ведет пропаганду, но не путем посылки своих агитаторов, а фактом своего развития; фактом своего культурного и хозяйственного строительства; фактом своего национального строительства…».
Взгляд очевидцев
Между тем, на съезде в Минске были и непосредственные свидетели жизни в Польше после подписанию ею Рижского мирного договора. Один из них – политэмигрант Витковский, просидевший полтора года в Виленской тюрьме – прямо с трибуны рассказывал о тамошней жизни. О том, что, отвоевав территорию, польская власть стала «строить буржуазный лад», пообещав дать автономию и возможность учиться на своем языке всем народностям, но затем от своих обещаний отказалась и начала притеснять национальные меньшинства. Так, на 6 миллионов белорусов в Польше было всего… 14 школ. По словам политэмигранта, не решала польская власть и земельного вопроса. Когда она мобилизовывала армию и призывала на защиту своих устоев, она обещала дать землю, помочь крестьянам. Но окончилась война, и паны забыли о своих словах, разделили только принадлежавшую бывшим русским генералам и помещикам землю, раздав ее польским офицерам, а белорусов оставили в дураках.
Выступил на съезде и представитель «далекого темного угла» некто Гришкевич. Он вспомнил, как в 1921-1922 годах границу постоянно переходили засылаемые из Польши шпионы и агенты. Но с 1924 года им поставлен заслон пограничниками и Красной Армией, которым помогают местные жители. «Теперь мы должны сказать еще о том, что тот гнет, который есть в Западной Беларуси, вызывает у советских республик великий протест. Нет возможности слышать, что там творится, когда то тысячу, то две тысячи человек арестовывают и томят в тюрьмах. Считаю, что наш Съезд должен вынести протест против этого», – подчеркнул делегат.
Авторитетные суждения
Уделил внимание проблемам реализации Рижского договора и выступивший с отчетом правительства председатель СНК БССР товарищ Адамович. «Национальное, политическое и экономическое угнетение польской буржуазией трудящихся масс Западной Беларуси продолжается, – отметил докладчик. – Налеты на нашу территорию до сих пор не прекращаются. Нам всегда приходится думать, что та или иная банда, организованная польскими помещиками, будет переброшена для погромов, ограблений, насилия, для убийства тех или иных работников на границе… Когда мы говорим о контрабанде, то здесь мы имеем дело с тем, что крупные буржуа на границе подкупают польский чиновничий аппарат, польскую охранку. Вообще, в буржуазных капиталистических государствах все покоится на лжи, обмане, плюс подкуп…». И еще один, весьма актуальный и сегодня, привел тезис Иосиф Александрович: « Борьба с контрабандой должна вестись не только административными мерами. Важно усилить нашу хозяйственную работу. Когда у нас будут дешевле промышленные и сельскохозяйственные продукты, никакой контрабанды не будет».
Конкретикой дополнил председателя правительства делегат Кореневский с Койдановщины, которая непосредственно граничила с Польшей и от которой в нескольких верстах всего были злодейски убиты наши граждане Вечоркевич и Багинский. Представитель сельского района сделал такой анализ: «Условия таковы, что с польской стороны пускали контрабанду вдоль и поперек, куда угодно. Видимо, им было на руку подрывать авторитет нашей кооперации, нашу внутреннюю и внешнюю торговлю. Поэтому за 1921-1922 и 1923 годы получился упадок сельского хозяйства в погранполосе, поскольку население было втянуто в занятие контрабандой… Теперь же население вместе с погранчастями охраняет границу, шефствует над ними, оказывает материальную помощь им…».
Мнение наших земляков
Особо хочется отметить участие в VII -м Всебелорусском съезде Советов наших земляков, отдельные из которых выступали в прениях по различным вопросам. Проблематики жизни после заключения Рижского мирного договора касался уроженец Бобруйска, а к тому времени минский ученый-юрист Семен Яковлевич Вольфсон. Но более обстоятельно на теме остановился его коллега и наш земляк по месту рождения в Бацевичах тогдашнего Бобруйского уезда Аркадий Антонович Смолич. «Вы знаете и весь мир знает уже теперь о тех издевательствах, которые терпит белорусская культура в Польше… Вы знаете, что даже при немецкой оккупации Западная Беларусь имела более 300 начальных школ, а теперь от этих школ осталось только 10. Все эти школы польское правительство закрыло и 4 миллиона западных белорусов учатся только в 10 начальных школах. Вы знаете, что хотят принудить закрыться средние белорусские школы, которые там смогли удержаться.., – предъявлял суровый счет профессор и продолжал: – Вы знаете, что земли, отобранные от российских помещиков, которые убежали за границу, раздаются не малоземельному крестьянству Западной Беларуси, а раздаются польским офицерам большими участками по 30-40 десятин на каждого, чтобы они, сами не работая, могли заставить бедного крестьянина работать на них. Вы знаете, что белорус не может получить паспорта, а без паспорта нельзя ехать по железной дороге, значит, он вынужден сидеть в своей деревне… Все это делается для того, чтобы белорусское население поставить в условия полного вырождения, чтобы физически белорусов уничтожить…».
Известный ученый призвал делегатов Съезда прийти на помощь соотечественникам за рубежом: «Для этого у вас есть параграфы Рижского трактата. В нем совершенно ясно обозначены права белорусов и других национальных меньшинств на самоопределение, на культуру, на развитие своего сельского хозяйства. Опираясь на этот трактат, вы можете заявить белой Польше, что она не имеет права творить то, что она делает в закордонной Беларуси, что она должна выполнять этот трактат так, как это принято делать всеми буржуазными державами; то, что она сама подписала, она должна выполнять, и должна радикально изменить свою политику в закордонной Беларуси… Позвольте мне призвать вас к тому, чтобы вы горячо потребовали от белой Польши отказаться от неисполнения Рижского договора, отказаться от того, что она в середине Европы ведет такую политику террора и притеснения, которую в настоящее время не отваживаются вести европейские империалисты в Центральной Африке…».