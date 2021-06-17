Как жили после Рижского мирного договора

Кстати, одному из первых на съезде слово было предоставлено Михаилу Николаевичу Тухачевскому, подчеркнувшему, что расстояние в какие-нибудь 40 верст от границы делают Съезд Советов центром внимания не только белорусского населения, но и жителей на той стороне границы: «Вы знаете, до какой степени дошла озверелость со стороны польских панов, польской жандармерии. Вы знаете о тех ужасах, которые творятся сейчас в крестьянских хозяйствах, вы знаете о том произволе, тех бесчинствах, которые творятся сейчас на польских окраинах. Вы помните, как недавно еще произошло гнусное и позорное убийство наших товарищей Вечоркевича и Багинского. В такой атмосфере, конечно, не может быть спокойно, когда на польских окраинах царит угнетение белорусскуих крестьян. Конечно, придет час, когда они этих помещиков сбросят».

Будущий маршал Советского Союза уже тогда, более 95 лет назад предостерегал: « Вы знаете, товарищи, как буржуазная пресса, как буржуазное общественное мнение кричит о том, что Советская власть разжигает классовые страсти во всех странах, что Советская власть занимается коммунистической пропагандой за границей. Да, она ведет пропаганду, но не путем посылки своих агитаторов, а фактом своего развития; фактом своего культурного и хозяйственного строительства; фактом своего национального строительства…».

Взгляд очевидцев

Между тем, на съезде в Минске были и непосредственные свидетели жизни в Польше после подписанию ею Рижского мирного договора. Один из них – политэмигрант Витковский, просидевший полтора года в Виленской тюрьме – прямо с трибуны рассказывал о тамошней жизни. О том, что, отвоевав территорию, польская власть стала «строить буржуазный лад», пообещав дать автономию и возможность учиться на своем языке всем народностям, но затем от своих обещаний отказалась и начала притеснять национальные меньшинства. Так, на 6 миллионов белорусов в Польше было всего… 14 школ. По словам политэмигранта, не решала польская власть и земельного вопроса. Когда она мобилизовывала армию и призывала на защиту своих устоев, она обещала дать землю, помочь крестьянам. Но окончилась война, и паны забыли о своих словах, разделили только принадлежавшую бывшим русским генералам и помещикам землю, раздав ее польским офицерам, а белорусов оставили в дураках.

Выступил на съезде и представитель «далекого темного угла» некто Гришкевич. Он вспомнил, как в 1921-1922 годах границу постоянно переходили засылаемые из Польши шпионы и агенты. Но с 1924 года им поставлен заслон пограничниками и Красной Армией, которым помогают местные жители. «Теперь мы должны сказать еще о том, что тот гнет, который есть в Западной Беларуси, вызывает у советских республик великий протест. Нет возможности слышать, что там творится, когда то тысячу, то две тысячи человек арестовывают и томят в тюрьмах. Считаю, что наш Съезд должен вынести протест против этого», – подчеркнул делегат.

Авторитетные суждения

Уделил внимание проблемам реализации Рижского договора и выступивший с отчетом правительства председатель СНК БССР товарищ Адамович. «Национальное, политическое и экономическое угнетение польской буржуазией трудящихся масс Западной Беларуси продолжается, – отметил докладчик. – Налеты на нашу территорию до сих пор не прекращаются. Нам всегда приходится думать, что та или иная банда, организованная польскими помещиками, будет переброшена для погромов, ограблений, насилия, для убийства тех или иных работников на границе… Когда мы говорим о контрабанде, то здесь мы имеем дело с тем, что крупные буржуа на границе подкупают польский чиновничий аппарат, польскую охранку. Вообще, в буржуазных капиталистических государствах все покоится на лжи, обмане, плюс подкуп…». И еще один, весьма актуальный и сегодня, привел тезис Иосиф Александрович: « Борьба с контрабандой должна вестись не только административными мерами. Важно усилить нашу хозяйственную работу. Когда у нас будут дешевле промышленные и сельскохозяйственные продукты, никакой контрабанды не будет».

Конкретикой дополнил председателя правительства делегат Кореневский с Койдановщины, которая непосредственно граничила с Польшей и от которой в нескольких верстах всего были злодейски убиты наши граждане Вечоркевич и Багинский. Представитель сельского района сделал такой анализ: «Условия таковы, что с польской стороны пускали контрабанду вдоль и поперек, куда угодно. Видимо, им было на руку подрывать авторитет нашей кооперации, нашу внутреннюю и внешнюю торговлю. Поэтому за 1921-1922 и 1923 годы получился упадок сельского хозяйства в погранполосе, поскольку население было втянуто в занятие контрабандой… Теперь же население вместе с погранчастями охраняет границу, шефствует над ними, оказывает материальную помощь им…».