Как защититься от гриппа

Природа создала множество эффективных способов защиты от гриппа. Человек тоже пополняет этот список, создавая лекарства и вакцины. Чтобы дать достойный отпор вирусу гриппа или значительно ослабить его удар по организму, нужно умело применять все известные на сегодня способы, сочетать народные средства борьбы и профилактики гриппа с медикаментозными. Особенно актуальной эта тема становится в периоды межсезонья и во время эпидемий.

Любой, кто какую-то часть времени находится в обществе, контактирует с коллегами на работе, одноклассниками в школе, одногруппниками в детском саду, рискует заразиться гриппом. Поэтому самый эффективный способ профилактики – ограничение контактов с больными и со всеми остальными (возможно здоровыми) людьми – практически неосуществим. А значит, все известные методы профилактики должны быть направлены на то, чтобы человек подготовил свой организм к встрече с вирусом. Самым надежным профилактическим средством от гриппа является вакцинация. Частицы ослабленного или убитого вируса попадают в организм человека с прививкой, запуская процесс выработки антител против этого штамма вируса. Этого иммунитета должно хватить на период от 6 месяцев до года. Делать прививку лучше не в разгар эпидемии, а приблизительно за месяц до ее начала, чтобы в организме успел выработаться достаточно крепкий защитный механизм против вируса гриппа.

Рекомендации

1. Соблюдать правила общественной и личной гигиены.

2. Ограничить контакты с заболевшими гриппом людьми.

3. Повышать сопротивляемость и стрессоустойчивость организма ведением здорового образа жизни, правильным сбалансированным питанием, закаливанием и занятиями спортом.

4. Принимать иммуностимуляторы, например, иммунал.

5. Избегать прямого контакта с заболевшим человеком, надевать стерильную маску в местах большого скопления людей, в присутствии больных гриппом, а также если сами заражены, менять маску нужно не реже чем через 2 часа использования.

6. При чихании и кашле прикрывать нос и рот одноразовым платочком.

7. Часто мыть руки с мылом, регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку.