Как защитить себя и свое имущество от кражи?

Кражи - самый распространенный вид преступлений. Они составляют около 40-45 % всех зарегистрированных преступлений. Наиболее частые из них - квартирные кражи, кражи мобильных телефонов, карманные кражи и кражи различных металлов.
Защитить себя и свое имущество от кражи возможно, соблюдая элементарные правила по сохранности личного имущества. Стать потерпевшим от кражи легко, а вернуть утраченную вещь непросто. Собственная минутная беспечность и невнимательность ведет к утрате материальных ценностей.
Профилактика краж из дачных домиков, садовых участков и частных подворий
Всё чаще объектом преступных посягательств становится имущество, которое остается на даче или в недостроенном доме без присмотра. Кражи из дач и садовых домиков наиболее часто совершаются в осенний и зимний период, когда хозяева редко посещают свои жилища. Основными сложностями в раскрытии данного вида преступлений является то, что между фактом преступления и моментом установления данного факта проходит много времени. По прошествии времени сложно установить свидетелей преступления, утрачиваются следы преступления, у злоумышленников есть время для устранения следов и сбыта похищенного.
Наиболее эффективной защитой имущества является оснащение дач и частных домов охранной и тревожной сигнализацией с подключением к центральному пульту подразделения вневедомственной охраны. Если такой возможности нет, то целесообразно воспользоваться следующими рекомендациями:
- Не оставляйте на даче ценные вещи. Увезите их с собой по месту постоянного проживания, либо оставьте их на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте, где расположена ваша дача.
-Максимально затрудните доступ в жилище и хозяйственные помещения посторонним. Установите крепкие двери, оснастите их сложными запирающими устройствами, на окна поставьте решетки;
- Как можно чаще навещайте свой участок;
- Попросите соседей, постоянно проживающих рядом с вашим участком, присматривать за домом и иными постройками, и сразу же сообщать вам о происшествиях, произошедших с вашим имуществом;
- В случае потери ключей срочно замените замки;
- По возможности оборудуйте дом средствами видеофиксации;
- Незамедлительно сообщите в милицию, если кража все-таки произошла. До приезда сотрудников милиции постарайтесь сохранить следы преступления.
- При обнаружении на соседних участках, территории садовых товариществ и дачных поселков лиц и транспортных средств, вызывающих подозрение, незамедлительно сообщите в органы внутренних дел по телефону «102». При возможности записывайте номера подозрительного автотранспорта и данные о подозрительных гражданах. Данная информация может быть значима для сотрудников милиции.
Профилактика краж мобильных телефонов и другого имущества
Чтобы избежать неприятностей и сохранить свое имущество, надо соблюдать меры личной предосторожности. Нельзя ни на минуту оставлять личные вещи без присмотра. Необходимо всегда быть бдительными и следить за сохранностью своих вещей в общественных местах.
- Не оставляйте телефон без присмотра в общественных местах (кафе, бары, рестораны, магазины);
- Не держите его на виду у незнакомцев, кладите во внутренние карманы одежды, из которых его труднее достать;
- При ношении мобильного телефона в сумке желательно пристегнуть его на цепочку к ремешку или застежке, например, при помощи небольшого карабина;
- Держите дорогостоящие вещи в труднодоступных местах;
- Ручная кладь должна быть постоянно в поле вашего зрения;
- Сумку закрывайте на замки, не демонстрируя окружающим их содержимое;
- Старайтесь держать сумки закрытыми, а наличность в кошельке на дне сумки;
- Не оставляйте имущество в задних карманах брюк, на полках, стеллажах и корзинах, пока рассматриваете товар;
- Уходя из места массового скопления людей, обязательно проверяйте наличие своего имущества.
Милиция призывает граждан не быть беспечными, принимать все необходимые меры для обеспечения собственной и имущественной безопасности.
Отделение охраны правопорядка и профилактики
УВД Бобруйского горисполкома