Как защитить себя и свое имущество от кражи?

Кражи - самый распространенный вид преступлений. Они составляют около 40-45 % всех зарегистрированных преступлений. Наиболее частые из них - квартирные кражи, кражи мобильных телефонов, карманные кражи и кражи различных металлов.

Защитить себя и свое имущество от кражи возможно, соблюдая элементарные правила по сохранности личного имущества. Стать потерпевшим от кражи легко, а вернуть утраченную вещь непросто. Собственная минутная беспечность и невнимательность ведет к утрате материальных ценностей.

Профилактика краж из дачных домиков, садовых участков и частных подворий

Всё чаще объектом преступных посягательств становится имущество, которое остается на даче или в недостроенном доме без присмотра. Кражи из дач и садовых домиков наиболее часто совершаются в осенний и зимний период, когда хозяева редко посещают свои жилища. Основными сложностями в раскрытии данного вида преступлений является то, что между фактом преступления и моментом установления данного факта проходит много времени. По прошествии времени сложно установить свидетелей преступления, утрачиваются следы преступления, у злоумышленников есть время для устранения следов и сбыта похищенного.

Наиболее эффективной защитой имущества является оснащение дач и частных домов охранной и тревожной сигнализацией с подключением к центральному пульту подразделения вневедомственной охраны. Если такой возможности нет, то целесообразно воспользоваться следующими рекомендациями:

- Не оставляйте на даче ценные вещи. Увезите их с собой по месту постоянного проживания, либо оставьте их на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте, где расположена ваша дача.

-Максимально затрудните доступ в жилище и хозяйственные помещения посторонним. Установите крепкие двери, оснастите их сложными запирающими устройствами, на окна поставьте решетки;

- Как можно чаще навещайте свой участок;

- Попросите соседей, постоянно проживающих рядом с вашим участком, присматривать за домом и иными постройками, и сразу же сообщать вам о происшествиях, произошедших с вашим имуществом;

- В случае потери ключей срочно замените замки;

- По возможности оборудуйте дом средствами видеофиксации;

- Незамедлительно сообщите в милицию, если кража все-таки произошла. До приезда сотрудников милиции постарайтесь сохранить следы преступления.

- При обнаружении на соседних участках, территории садовых товариществ и дачных поселков лиц и транспортных средств, вызывающих подозрение, незамедлительно сообщите в органы внутренних дел по телефону «102». При возможности записывайте номера подозрительного автотранспорта и данные о подозрительных гражданах. Данная информация может быть значима для сотрудников милиции.

Профилактика краж мобильных телефонов и другого имущества

Чтобы избежать неприятностей и сохранить свое имущество, надо соблюдать меры личной предосторожности. Нельзя ни на минуту оставлять личные вещи без присмотра. Необходимо всегда быть бдительными и следить за сохранностью своих вещей в общественных местах.

- Не оставляйте телефон без присмотра в общественных местах (кафе, бары, рестораны, магазины);

- Не держите его на виду у незнакомцев, кладите во внутренние карманы одежды, из которых его труднее достать;

- При ношении мобильного телефона в сумке желательно пристегнуть его на цепочку к ремешку или застежке, например, при помощи небольшого карабина;

- Держите дорогостоящие вещи в труднодоступных местах;

- Ручная кладь должна быть постоянно в поле вашего зрения;

- Сумку закрывайте на замки, не демонстрируя окружающим их содержимое;

- Старайтесь держать сумки закрытыми, а наличность в кошельке на дне сумки;

- Не оставляйте имущество в задних карманах брюк, на полках, стеллажах и корзинах, пока рассматриваете товар;

- Уходя из места массового скопления людей, обязательно проверяйте наличие своего имущества.

Милиция призывает граждан не быть беспечными, принимать все необходимые меры для обеспечения собственной и имущественной безопасности.

Отделение охраны правопорядка и профилактики

УВД Бобруйского горисполкома