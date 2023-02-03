Как защитить себя и близких от мошенников

Будьте внимательны при работе с картой оффлайн:
- При утере немедленно заблокируйте карту;
- Никому не сообщайте пин-код и другие данные карты;
- Прикрывайте номер, пин и СVV-код карты во время ввода в терминале или банкомате.
Не позвольте псевдо-благотворителям сыграть на Вашей доброте:
- Сборы средств на улицах и в транспорте в 99% случаев – мошенничество;
- Сбор денег на лечение якобы тяжелобольных детей, нуждающихся в дорогостоящих операциях;
- Проверьте у благотворительного фонда сайта с контактами и отчётами о расходах за последний год;
- Мошенники часто привлекают к сбору средств подростков.
Частые способы обмана по телефону:
- Вам звонят и представляются сотрудником Банка (чаще всего «сотрудниками финансовой службы безопасности»), сообщают о выявлении подозрительных операций по счету якобы «для сохранности Ваших денег» просят назвать полные данные карты, и СVV-код из СМС или пароли интернет-банка.
ЗАПОМНИТЕ! Работник Банка НИКОГДА не попросит назвать
ему секретные данные карты или интернет-банка!
- Вам приходит SMS о выигрыше в конкурсе, где вы не участвовали, а для получения приза требуется денежный взнос
- Звонящий представляется сотрудником прокуратуры/полиции/суд/мобильных операторов и т.д.
- Вам звонят и сообщают, что ваш близкий якобы попал в беду, просят перевести деньги и не звонить пострадавшему
- Вам сообщают, что ваша карта якобы заблокирована, и нужно срочно назвать все её данные
Меры безопасности в сети
- Совершайте покупки только на проверенных онлайн-площадках;
- Не стоит устанавливать сторонние приложения для хранения паролей;
- Не стоит устанавливать сторонние приложения для хранения паролей;
- Не оставляйте свои персональные данные на сомнительных сайтах;
- Заведите дополнительную банковскую карту с ограниченным лимитом;
- Подключите SMS – уведомления о движении средств на счету;
- Не совершайте никаких операций по инструкциям незнакомых Вам людей;
- Следите за актуальностью базы антивируса вашего компьютера;
- Не скачивайте программы для смартфона по просьбе лжесотрудников банка (с помощью приложений удаленного доступа к устройству мошенники могут получить пароли к личному кабинету и совершить операции по Вашему Банковскому счету);
- Соблюдайте меры безопасности при использовании услуги «Мобильный банк». Если не в полной мере владеете информацией об услуге бесконтактного оформления кредита, то лучше отключите ее и при необходимости обратитесь в отделение банка;
- При смене абонентского номера Вам необходимо обратиться в отделение банка и отключить услугу «Мобильный банк» от старого привязанного номера к карте и подключить услугу на новый номер телефона.
Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска»
Наш адрес: ул. К. Либкнехта, д.58.
Время работы:
понедельник -пятница 08.00.- 17.00.
Обеденный перерыв: 13.00. – 14.00
Выходной: суббота, воскресенье