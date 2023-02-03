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Профилактика

Как защитить себя и близких от мошенников

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Как защитить себя и близких от мошенников

Будьте внимательны при работе с картой оффлайн:

  • При утере немедленно заблокируйте карту;
  • Никому не сообщайте пин-код и другие данные карты;
  • Прикрывайте номер, пин и СVV-код карты во время ввода в терминале или банкомате.

Не позвольте псевдо-благотворителям сыграть на Вашей доброте:

  • Сборы средств на улицах и в транспорте в 99% случаев – мошенничество;
  • Сбор денег на лечение якобы тяжелобольных детей, нуждающихся в дорогостоящих операциях;
  • Проверьте у благотворительного фонда сайта с контактами и отчётами о расходах за последний год;
  • Мошенники часто привлекают к сбору средств подростков.

Частые способы обмана по телефону:

  • Вам звонят и представляются сотрудником Банка (чаще всего «сотрудниками финансовой службы безопасности»), сообщают о выявлении подозрительных операций по счету якобы «для сохранности Ваших денег» просят назвать полные данные карты, и СVV-код из СМС или пароли интернет-банка.

ЗАПОМНИТЕ! Работник Банка НИКОГДА не попросит назвать

ему секретные данные карты или интернет-банка!

  • Вам приходит SMS о выигрыше в конкурсе, где вы не участвовали, а для получения приза требуется денежный взнос
  • Звонящий представляется сотрудником прокуратуры/полиции/суд/мобильных операторов и т.д.
  • Вам звонят и сообщают, что ваш близкий якобы попал в беду, просят перевести деньги и не звонить пострадавшему
  • Вам сообщают, что ваша карта якобы заблокирована, и нужно срочно назвать все её данные

Меры безопасности в сети

  • Совершайте покупки только на проверенных онлайн-площадках;
  • Не стоит устанавливать сторонние приложения для хранения паролей;
  • Не стоит устанавливать сторонние приложения для хранения паролей;
  • Не оставляйте свои персональные данные на сомнительных сайтах;
  • Заведите дополнительную банковскую карту с ограниченным лимитом;
  • Подключите SMS – уведомления о движении средств на счету;
  • Не совершайте никаких операций по инструкциям незнакомых Вам людей;
  • Следите за актуальностью базы антивируса вашего компьютера;
  • Не скачивайте программы для смартфона по просьбе лжесотрудников банка (с помощью приложений удаленного доступа к устройству мошенники могут получить пароли к личному кабинету и совершить операции по Вашему Банковскому счету);
  • Соблюдайте меры безопасности при использовании услуги «Мобильный банк». Если не в полной мере владеете информацией об услуге бесконтактного оформления кредита, то лучше отключите ее и при необходимости обратитесь в отделение банка;
  • При смене абонентского номера Вам необходимо обратиться в отделение банка и отключить услугу «Мобильный банк» от старого привязанного номера к карте и подключить услугу на новый номер телефона.

Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского  района г. Бобруйска»

Наш адрес: ул. К. Либкнехта, д.58.

Время работы:

понедельник -пятница 08.00.- 17.00.

Обеденный перерыв: 13.00. – 14.00 

Выходной: суббота, воскресенье

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