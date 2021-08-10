Как защитить ребенка от опасных представителей фауны. Советы МЧС

Пики активности клещей приходятся на май – июнь, август-сентябрь – именно в эти периоды они опасны для человека, так как могут заразить инфекционными болезнями, в том числе – клещевым энцефалитом. Поскольку большинство оздоровительных лагерей находятся вблизи лесных массивов, не лишним будет упомянуть правила безопасности.

Педагогам необходимо знать, что при посещении лесных массивов детям необходимо пользоваться репеллентами (препаратами, отпугивающими клещей) в соответствии с инструкцией по их применению. Надевать плотно прилегающую одежду, головной убор. После нахождения в лесу ребенка нужно осмотреть на наличие клещей. Удалять клеща следует пинцетом, заостренными щипцами или ниткой, после чего кожу обработать дезинфицирующим раствором (йодом, спиртом и др.).

В летний период также возрастают шансы быть ужаленными осами, шершнями, пчелами и прочими жалящими насекомыми.

Укусы жалящих насекомых сопровождаются болью, значительной отечностью, резким обострением аллергической реакции.

При укусах жалящих насекомых необходимо:

быстро извлечь жало (его оставляют только пчелы),

для профилактики развития аллергической реакции принять антигистаминные препараты,

приложить холод на место укуса,

для уменьшения боли при укусе следует протереть это место мылом, уксусом, лимонным соком,

в случае ухудшения самочувствия, появления аллергической реакции, сильного отека обратиться к врачу.

ЗМЕИ

Кроме жалящих насекомых за городом можно встретить ещё и змей. В Беларуси их существует только три вида, из которых по-настоящему опасен только один – гадюка. Ее отличительный признак – характерный зигзагообразный узор на спине. Обитает эта представительница пресмыкающихся в основном в смешанных лесах, на полянах, болотах, по берегам рек, озер и ручьев, в густых зарослях.

И если уж вы отправляетесь в такие места, где рискуете увидеть гадюку, наденьте соответствующую одежду и обувь: высокие резиновые сапоги, плотные не обтягивающие тело брюки и др. Помните, что змея, если ее не потревожить, никогда не нападет первой, поэтому, заметив гадюку, замрите и дайте ей уползти. Если же она приняла угрожающую позу, немедленно отступите назад и не делайте резких движений. Защищаясь, не выставляйте руки вперед и не поворачивайтесь к ней спиной. Палку, если она у вас есть, держите перед собой по направлению к змее.

Если вас укусила гадюка: