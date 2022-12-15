Как замещают Tetra Pak и McDonald’s. Что сказал Крутой на молочном предприятии в Ленинградской области

Отдельной темой переговоров белорусской делегации во главе с послом Беларуси в России Дмитрием Крутым и председателем Минского облисполкома Александром Турчиным с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко стали проблемы перерабатывающей промышленности в условиях западных санкций. Этот же вопрос был поднят во время визита делегации на завод группы компаний "Галактика" - одного из крупнейших производителей молочных продуктов в России и самого крупного в Северо-Западном регионе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в РФ.

"Учитывая, что Республика Беларусь является одним из лидеров мирового молочного рынка, было интересно посетить крупнейшее молочное предприятие Ленинградской области. Его руководитель честно и откровенно рассказал о темах, которые волнуют молочников наших двух стран в условиях санкционного давления", - отметили в пресс-службе.

Хотя два сектора - продовольствие и лекарства - вроде бы формально не подпадают под санкции, но, тем не менее, в части программного обеспечения, поставок оборудования, компонентов сырья давление ощущается. "И сегодня, к примеру, очень подробно руководитель предприятия рассказал о проблемах с упаковкой. Эта тема актуальна и для Беларуси, было поручение и нашего Президента - быстро заместить ушедший с рынка Tetra Pak. Оказалось, что в течение 2-3 месяцев мы можем импортозаместить даже такие сложные технологические решения", - заявил Дмитрий Крутой, посещая молочный завод "Галактика".

"Интересная тема - уход "Макдоналдса" из России и открытие сети "Вкусно - и точка". Оказывается, этот завод был крупнейшим поставщиком "Макдоналдса" в сегменте молочных коктейлей, добавок для кофе. Понадобился буквально месяц, чтобы перейти уже в новую сеть", - добавил посол.