Как заготовить дрова, не нарушив закон?

В разгар отопительного сезона у многих возникает необходимость в приобретении и заготовке дров.

В соответствии со статьей 44 Лесного кодекса Республики Беларусь, заготовка древесины на участках лесного фонда гражданами осуществляется за плату на основании ордера.

Согласно статье 39 Лесного кодекса Республики Беларусь ордер на мелкий отпуск древесины на корню выдается лесничеством, по нему можно заготовить не более 50 кубометров древесины. Ордер выдается в течении календарного года и действует в течении указанного в нем срока. Допускается продление срока действия ордера в случаях проведения рубок леса на труднодоступных участках лесного фонда, а также при неблагоприятных погодных условиях.

Человек, желающий получить участок для заготовки древесины, подает письменное заявление в лесничество по месту жительства о предоставлении участка лесного фонда для заготовки дров, в котором указываются: цель получения участка, ФИО, место жительства, объем планируемых к заготовке дров и срок, на который испрашивается участок.

Юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство, его структурное подразделение (лесничество), в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №200, в течение двух рабочих дней со дня подачи заявления рассматривают его и прилагаемые к нему материалы, и при отсутствии оснований для отказа предоставляет участок лесного фонда: оформляет и выдает ордер заявителю, при условии внесения им платы за лесопользование. После оформления ордера производится передача лесосеки гражданину с составлением акта приема-передачи. Затем производится заготовка древесины. Основанием для вывозки заготовленной древесины является ордер. Вывозка производится только после занесения уполномоченным лицом в таблицу ордера результатов обмера древесины в заготовленном виде с указанием в ней своих ФИО, подписи, даты обмера.

Заготовка древесины при отсутствии ордера грозит привлечением к административной ответственности по статье 16.17 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в размере до 20 базовых величин. В случае причинения вреда окружающей среде виновные возмещают причиненный вред в установленном порядке, а незаконно заготовленная продукция изымается у нарушителей.

Если Вам известно о происходящих или готовящихся нарушениях природоохранного законодательства просьба проинформировать инспекцию по телефону 80225 726232.

Заранее Вам благодарны!!!

Заместитель начальника Бобруйской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира И.Н. Рыжик