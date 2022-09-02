Как выписать из квартиры по закону

Вероника Семенова спрашивает: «Несколько лет назад по договору найма ко мне в квартиру прописалась знакомая. Договор был официальный, я платила налоги. Договор мы расторгли еще в прошлом году, она выехала, но по-прежнему у меня в квартире зарегистрирована. Она не может приехать в Беларусь, а я не могу ее выписать без нее. Как быть в такой ситуации?»

Отвечает адвокат специализированной юридической консультации по гражданским и экономическим делам Бобруйска «Цивилист» Ольга Маевская:

– В соответствии с условиями типового договора, требованиями законодательства наниматель обязан при прекращении либо расторжении договора освободить в течение 3 суток жилое помещение и сдать его по акту. Предполагается, что при прекращении договора наниматель выезжает, возвращает ключи и снимается с регистрационного учета. Абзацем 7 п. 1 ст. 79 Жилищного кодекса Республики Беларусь преду­смотрено, что подлежат выселению в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения по требованию собственника или других заинтересованных лиц: наниматель жилого помещения, члены, бывшие члены его семьи – в случае прекращения либо расторжения договора найма.

В соответствии с п. 37 Положения, снятие гражданина с регистрационного учета по месту жительства производится в случаях: выселения из занимаемого жилого помещения или признания утратившим либо не приобретшим право пользования им – на основании копии (выписки из) вступившего в законную силу решения суда о выселении из занимаемого жилого помещения, либо расторжении, признании недействительным гражданско-правового договора, на основании которого была произведена регистрация, либо признании гражданина утратившим или не приобретшим право пользования жилым помещением. Таким образом существует возможность обращения в суд с требованиями о выселении без предоставления другого жилого помещения.